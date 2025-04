Libia eleva el balance de víctimas, que se «podrían haber evitado» según la ONU

Johana Gil Jueves, 14 de septiembre 2023, 21:31 Comenta Compartir

El mar no para de devolver muertos en Libia. Víctimas que «pudieron haberse salvado». La ola de siete metros de alto que se levantó frente ... a Derna para arrasar todo a su paso era imposible de evitar, pero lo que sí era factible era activar una alerta temprana y evacuar a toda la población en riesgo, aseguró este jueves Naciones Unidas. Pero el país norteafricano no cuenta con un sistema de previsión meteorológica que funcione. No se han construido nuevos ni reparado los que la guerra de hace más de una década destruyó. Trípoli aún se recupera del conflicto de 2011 tras la muerte del dictador Muammar al-Gaddafi. También está inmerso desde entonces en un caos político con dos gobiernos enfrentados –uno en el oeste aceptado internacionalmente y otro, en el este, que administra la zona afectada–. Una crisis que, sumada a la deficiente infraestructura, la nula gestión de desastres y la repentina furia de la tormenta 'Daniel', se saldó con cerca de 7.000 vidas pérdidas.

El alcalde de Derna teme que la cifra de muertos puede elevarse hasta 20.000, considerando que las lluvias destruyeron una cuarta parte de la región, donde vivían unas 100.000 personas. La Organización Meteorológica Mundial (OMM) afirmó este jueves que el impacto del ciclón pudo ser menor. «La mayoría de las víctimas mortales se pudieron haber evitado», indicó. Si las instituciones de observación estuvieran operando con normalidad «podrían haber emitido una advertencia de riesgo natural». «Libia solía ser un país rico con estos servicios» antes del levantamiento, recalcó el secretario general del OMM, Petteri Taalas. «Las pérdidas económicas también se habrían minimizado», añadió. El organismo ya había intentado sin éxito ayudar al Estado a reparar sus sistemas de detección meteorológica. Noticia Relacionada Libia se inunda de cadáveres Los testigos compararon las inundaciones con un tsunami. Dos presas del río Wadi Derna se rompieron y provocaron que el agua y el lodo se llevara edificios y vehículos. El segundo dique de contención que cedió a la presión del torrente de agua y sedimentos que liberó el primero llevaba quince años sin mantenimiento a causa de la cruenta realidad política del país africano, dijo este jueves el alcalde de la localidad, Abdulmenam al-Gaizi. El embalse inferior estaba ubicado a sólo un kilómetro de la urbe, dejando sin tiempo para que la riada se disipara. Restaurar la situación Tras las declaraciones de Al-Gaizi el Parlamento instaurado en el este del país ha tomado cartas en el asunto. Pidió a la Fiscalía investigar posibles «negligencias» y otorgó un plazo máximo de seis meses al Gobierno de la región para restaurar la situación desatada por las inundaciones. El presidente de la Cámara de Representantes de Libia, Aguila Salé, afirmó este jueves que convocará a las autoridades de Derna y las otras ciudades afectadas –Bengasi, Jabal al-Akhdar, Shahat, Al-Marj, Al-Bayda y Susa, todas en el este– la próxima semana para analizar las medidas puestas en marcha. El parlamentario exigió al Ejecutivo «hacer más» y ofrecer alojamiento, tratamiento e indemnizaciones a la población, según informó la cadena de televisión libia Al-Arabiya. Salé explicó que «se pondrá sobre la mesa la legislación necesaria para otorgar los fondos requeridos para hacer frente a esta situación» y sostuvo que se trata de un «desastre natural incomparable». Los desafíos que los equipos de emergencia tienen por delante «son inmensos», advirtió la OMM. Las carreteras también colapsaron. «Están obstruidas, destruidas o inundadas, lo que complica el acceso de ayuda humanitaria», dijo el organismo. Además, los puentes que conectan a cada lado de la ciudad dividida en dos mitades por el afluente se derrumbaron. Mientras, varios aviones y barcos de países de Medio Oriente y Europa se apresuran por llegar con refugios, generadores eléctricos, alimentos y otros materiales vitales para los damnificados. La ONU también prometió 10 millones de dólares (más de 9,3 millones de euros) para apoyar a los supervivientes, incluidas las miles de personas que se han quedado sin hogar en Derna.

