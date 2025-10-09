HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Vinicius Jr. pide perdón públicamente a su novia en un comunicado

«Una verdadera relación sólo existe cuando hay respeto, confianza y transparencia», ha escrito el futbolista

Joaquina Dueñas

Jueves, 9 de octubre 2025, 13:52

Vinicius Jr. ha sorprendido publicando un comunicado en sus redes sociales para pedir perdón a su novia por haber sido «descuidado». El futbolista parece haber cometido un desliz en su incipiente relación con la 'influencer' brasileña Virginia Fonseca. Recientemente trascendía que la mujer había decidido poner fin a su noviazgo después de descubrir mensajes entre él y otras mujeres, y ahora ha sido él quien ha decidido dejar las cosas claras para reiniciarlo todo «sin mentiras».

«Todos pasamos por momentos que nos hacen reflexionar y crecer. Hace poco viví una situación que me hizo reflexionar y reconocer actitudes que no representaban quién quiero ser ni el tipo de relaciones que quiero construir», comienza el comunicado. «Virginia es una mujer increíble, una madre admirable y alguien a quien siento un enorme cariño y respeto. Desde que nos conocimos, ha venido a Madrid tres veces a verme, dejando atrás su rutina, sus compromisos y su vida solo para estar conmigo. Conocí a una madre admirable y a una pareja increíble», continúa el futbolista.

«Aunque todavía no éramos oficialmente una pareja, había una conexión sincera», precisa al tiempo que afirma: «No me avergüenza admitir que fui descuidado, que no respondí de la mejor manera posible y que la decepcioné. Por eso, quiero pedir disculpas públicamente, con el corazón abierto, porque entendí que una verdadera relación sólo existe cuando hay respeto, confianza y transparencia».

«La idea ahora es reiniciarlo todo. Sin mentiras, sin peleas, sin máscaras. Con mucho amor, cariño y respeto», termina.

