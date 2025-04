Froilán vive en un hotel de lujo en Abu Dabi

Joaquina Dueñas Martes, 28 de febrero 2023, 15:44 Comenta Compartir

La revista 'Semana' ha dado en exclusiva con la residencia de Froilán en Abu Dabi. El joven puso rumbo a la capital de Emiratos Árabes Unidos para alejarse de las últimas polémicas en las que se había visto inmerso, siguiendo los pasos de su abuelo, don Juan Carlos, que se instaló en el país árabe en agosto de 2020. Según las primeras informaciones, el nieto del rey emérito lo hacía ya con un contrato bajo el brazo y con un apartamento preparado para su mudanza. Sin embargo, la publicación ha desvelado que Froilán «está durmiendo y haciendo vida en un lujoso hotel», aunque su objetivo es dar con un inmueble en el que instalarse.

Aunque está ilusionado con esta nueva etapa, al parecer, al hijo mayor de la infanta Elena le está costando relacionarse y hacer amigos, según han trasladado a la revista. La última vez que lo vimos fue acudiendo a un torneo de pádel en el que se le veía serio y taciturno, pertrechado con una gorra que no logró el objetivo de que pasara desapercibido. Solo habló con dos amigos de Juan Lebrón, uno de los jugadores españoles que participaban en el torneo, y con la actriz Andrea Duro, novia de Ale Galán, otro jugador de pádel.

A pesar de todo, en Abu Dabi Froilán se siente bien, arropado y, sobre todo, «seguro», relata 'Semana', porque, aunque no viva con su abuelo, cuenta con todo su apoyo. «Hay mucho español. Es fácil que Froilán se sienta a gusto y no eche de menos España. La gente es familiar», han relatado a la revista quienes conocen la vida en Emiratos, con lo que cabe esperar que, no tardando mucho, el hermano de Victoria Federica comience a disfrutar plenamente de su nueva vida.