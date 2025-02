La versión 'Me prometo' de La Castafiore enamora a Antoñito Molina Las pacenses han versionado el single del cantante gaditano, que ha reaccionado al vídeo a través de las redes sociales

Dos guitarras, un cajón flamenco y 6 voces pacenses dan vida a esta especial versión de 'Me prometo'.

Ana Isabel Padilla Macías Viernes, 15 de noviembre 2024, 18:56 Comenta Compartir

En Extremadura tenemos muy claro la grandeza del Carnaval del Badajoz pero a veces, fuera de nuestras fronteras, a veces, no se conoce y no se le da quizás la importancia que tiene. De vez en cuando hay alguien que lo descubre y si ocurre como en esta ocasión, a través de un altavoz tan potente como son las redes sociales, el mensaje llega muy lejos en muy poco tiempo.

Es el caso que ha ocurrido en las últimas horas, cuando la murga pacense femenina, La Castafiore, ha compartido en sus perfiles en redes sociales una versión de la canción 'Me prometo', single incluido en el disco de Antoñito Molina 'El club de los soñadores'.

Acompañado con el texto 'Me prometo. Nos prometemos', 6 de las murgueras de La Castafiore, acompañadas de dos guitarras españolas, un cajón flamenco y sus excepcionales voces, así como del gran sentimiento que caracteriza siempre a las murgas, han compartido un vídeo con su versión de la canción.

Tres estrofas con las que consiguen poner los pelos de punta y de toda la canción, como no podía ser de otra manera, han elegido el fragmento en que se nombra el Carnaval.

A la cuenta de «1, 2, 3 y…» las Castafiore comienzan a cantar:

«Estoy conociendo a alguien que vive dentro de mí

Que por tu culpa se olvidaba cada día de existir

Qué bonito es reencontrarme con quién soy y con quién fui

Me prometo no olvidarme y de todos los días malos

De las veces que yo di por quien por mí nunca había dado

Me prometo carnavales y pasar noches en vela

Celebrando y no llorando que llegó la cosa buena

Me prometo no olvidarme para nunca ser de nadie

Que me apague y que me olvide y que la vida me la pare

Me prometo estar conmigo y pasar noches en vela

Celebrando y no llorando que llegó la cosa buena

Estoy conociendo a alguien… que me ha cambiado la vida… y soy yo», terminan entre risas con este final personalizado.

Esta versión de 'Me prometo' obedece a la petición que hizo el artista hace unos días tras el estreno de su single, que ha pedido a sus fans que versionaran la canción y, entre los centenares de versiones que se han hecho esta ha sobresalido, habiendo llamado la atención de Antoñito.

En 24 horas, la canción de La Castafiore ha sido visionada más de 30.000 veces en Instagram y más de 1.400 veces en Facebook, además de estarse compartiendo en ambas redes sociales.

Entre los muchos comentarios y reacciones que ha recibido la canción en las pocas horas que lleva publicada destaca uno, el del propio Antoñito Molina, que escribía en el vídeo de las pancenses «Qué maravilla», seguido de seis corazones a través de su perfil en Instagram Molinaoficial.

'Me prometo'

Dentro de 'El club de los soñadores', un álbum recopilatorio de sus últimos éxitos, el cantante gaditano Antoñito Molina ha incluido tres canciones inéditas; 'Trampolín', 'De que te vale' y 'Me prometo'.

Molina, que está en plena gira de su disco mientras cosecha éxitos a través de las plataformas digitales mientras colabora, como en esta ocasión, con sus seguidores, será el futuro pregonero del Carnaval de Cádiz, otro de los grandes de España, con lo que la versión de la murga pacense no lo podía pasar desapercibida.