El verano en calma de Hiba Abouk y María José Suárez tras la tormenta con Álvaro Muñoz Escassi

Hiba Abouk y María José Suárez han sido indudablemente protagonistas de las crónicas del corazón este verano. Ambas se vieron envueltas a su pesar en una suerte de triángulo amoroso que completaba el jinete Álvaro Muñoz Escassi. Ahora, superada aquella tormenta, disfrutan de su verano en calma. La actriz ha abierto el álbum de fotos de sus vacaciones en Ibiza junto a sus hijos mientras que la empresaria ha sido vista disfrutando de la noche sevillana junto a un hombre que le ha devuelto la sonrisa.

La revista 'Lecturas' publica este miércoles unas fotografías de María José Suárez compartiendo una velada romántica en la capital andaluza junto a un hombre moreno, alto y corpulento cuya identidad no ha trascendido por el momento. En las instantáneas se ve cómo la modelo y empresaria abraza a su nuevo acompañante mientras caminan. Risas y miradas cómplices en una cena íntima de la que salieron por separado para reencontrarse en una discoteca de la ciudad hispalense.

María José anunció la ruptura con Álvaro de manera sorpresiva a finales de junio tras descubrir una deslealtad del jinete. Solo unos días después era Álvaro quien daba la sorpresa al presentarse con Hiba Abouk y sus hijos en la fiesta de celebración de la comunión de la nieta de José Luis López, el Turronero. La modelo no dudó en ponerse en contacto con la actriz para advertirle sobre el jinete. Desde el primer momento, Hiba negó estar comenzando un romance con Álvaro, sin embargo, pronto trascendieron nuevas imágenes de ambos disfrutando de una escapada en la playa.

Ajena a todos los comentarios, la protagonista de 'El príncipe' ha seguido con su vida y esta misma semana ha abierto el álbum de sus vacaciones ibicencas junto a sus hijos, sus dos «joyas», tal como los ha definido en una entrevista a la revista 'Elle' en la que ha asegurado que «ser madre es el amor más grande, incondicional y puro que he conocido».

Eso sí, lo que más ha llamado la atención de las fotografías que ha publicado en sus redes sociales ha sido el buen estado de forma de la intérprete a la que se puede ver con un mini bikini azul y amarillo flúor luciendo abdominales. Entre los planes que ha compartido con los pequeños Amín y Naím, de cuatro y de dos años, jornadas de playa y piscina, buena comida, risas y descanso. Una Hiba feliz que también ha confesado que sigue creyendo en el amor: «Llámame ingenua o romántica empedernida, pero, pese a todo, y he sufrido, no lo voy a ocultar, creo en el amor y en la confianza. Si me vuelvo a estrellar, pues lo haré, aunque no pienso dejar de tener fe en él».

No sabemos si entre sus desengaños se cuenta al sevillano ya que ella ha negado siempre cualquier tipo de relación con el jinete más allá de la amistad. Mientras tanto, Álvaro ha seguido con sus planes veraniegos y después de viajar a Colombia, donde se le tomaron unas imágenes acompañado por una mujer sobre la que se especuló que podía ser una nueva conquista, se ha marchado a Asturias con unos amigos donde lo hemos visto relajado conversando con sus acompañantes en una cafetería. La tranquilidad ha sido precisamente la seña de identidad del jinete desde que su noviazgo de tres años con María José Suárez saltara por los aires y así, tranquilo, lo vimos dando explicaciones en televisión, donde defendió que su idilio con la empresaria sevillana había vivido varias idas y venidas y que mantenían una relación abierta. Unas afirmaciones que María José Suárez negó rotundamente antes de retirarse de los objetivos para «sanar», algo que parece que estaría consiguiendo gracias a su nuevo acompañante.