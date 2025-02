Tom Holland habla sobre cómo su cerveza sin alcohol le ayuda a mantenerse sobrio

Joaquina Dueñas Miércoles, 12 de febrero 2025, 15:21 Comenta Compartir

Ser abstemio está de moda y cada vez son más los famosos que confiesan que no consumen alcohol. Ya lo canta Rosalía: «Ya no bebo, ya no fumo, no consumo y lo presumo». En España, rostros conocidos como Oscar y Mario Casas, Dani Martín o David Broncano forman parte del club de los abstemios. A nivel internacional, Tom Holland, no solo ha dejado de consumir alcohol, sino que ha lanzado su propia marca de cerveza que, según ha revelado, le ayuda a mantenerse sobrio.

El actor contó en 2023 que había dejado el alcohol por completo después de una borrachera en Navidad. «Me estaba impidiendo ser sociable. Sentía que no podía ir al bar y tomarme un refresco. No podía salir a cenar. Me estaba costando muchísimo», aseguró. Un año después de aquellas declaraciones, lanzó su propia firma de cerveza que, según ha explicado a un reportero de 'TMZ' le permite mantenerse en un entorno social sin necesidad de tomar alcohol. Holland se muestra satisfecho de los resultados de su proyecto tanto a nivel empresarial como personal. «Puedo abrir una Bero fría y sentirse como si estuviera bebiendo una cerveza normal, sin ninguno de los aspectos negativos», ha dicho, lo que le ayuda sentir que no se está perdiendo los «bares ni la vida nocturna».