Terelu, sobre el padre de su hija: «Creo que hubiéramos podido seguir adelante»

Joaquina Dueñas Martes, 13 de febrero 2024, 15:00 | Actualizado 16:37h. Comenta Compartir

Parece que andar entre fogones y dulces ha inspirado a Terelu Campos para hacer un repaso sobre sus rupturas sentimentales. «Pienso que solo realmente una vez me he precipitado en una ruptura», ha dicho la concursante de 'Bake Off: famosos al horno' haciendo referencia a la separación de Alejandro Rubio, el padre de su única hija. «Me pilló en un momento de vorágine de trabajo y no supe tener la paciencia necesaria para haber seguido adelante, pero yo creo que hubiéramos podido seguir adelante», ha confesado.

Tan emocionada se expresaba que su compañera de programa Yolanda Ramos la animaba a retomar la relación, algo que la hija de María Teresa Campos no dudó en descartar. «No, porque las cosas pasan y queda de bueno tener una magnífica relación y tenerla por lo más importante, que es nuestra hija, y compensa esa sensación de haber ido un poco de sobrada», ha reconocido.

Unos sentimientos de los que es sabedor Alejandro Rubio. El exmatrimonio mantiene una excelente relación desde hace años y no es difícil verlos unidos en los grandes momentos de la hija que tienen en común, Alejandra, aunque él siempre ha mantenido un perfil mediático bajo, incluso cuando estaba casado con uno de los rostros más populares de la televisión.