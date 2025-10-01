Telma Ortiz, nueva vida lejos de Robert Gavin

Joaquina Dueñas Miércoles, 1 de octubre 2025, 14:07 Comenta Compartir

Recientemente, trascendía la noticia de que Telma Ortiz, hermana de la reina Letizia, y Robert Gavin ponían fin a su relación después de seis años juntos y una hija en común. Diferentes fuentes apuntaban a que la ruptura venía de largo y a que los encontronazos durante su relación habían sido varios, incluido el que habría desencadenado la presentación de la novela del abogado, 'El cuarto poder'. Ahora, la revista Lecturas ha revelado también novedades sobre su situación económica: «Telma Ortiz, separada y al borde del desahucio», ha titulado este miércoles la publicación.

La semana pasada, la periodista Silvia Taulés ya daba algunas pinceladas sobre las cuentas de la pareja en el programa 'D corazón'. «Telma abandonó la casa familiar hace un año y medio, en junio del pasado año. Vivían en La Moraleja, pero tuvieron que dejarla porque no podían afrontar el pago. Telma trabaja mucho, pero su expareja trabaja menos y no tiene ingresos», dijo. «Ella no podía sostener el ritmo de vida que él pretendía llevar. Él no era rico, la que tenía recursos era su mujer; él era el abogado de The Corrs. Con hijos y muchos gastos por delante, Telma decidió abandonar la casa», añadió.

En este sentido, Lecturas recoge que «la propiedad de la casa no tiene constancia de que la expareja la haya abandonado y ha preparado una demanda de desahucio por impago de alquiler». Según la versión a la que ha tenido acceso la revista, «no pagan el alquiler de cinco mil euros mensuales desde hace casi medio año». Ante esta situación, los propietarios redactaron una orden de desahucio que presentaron en la comisaría de Alcobendas por la que la expareja tendría que haber abandonado la vivienda el pasado 15 de septiembre.

De momento, parece que Telma ya está fuera de esta residencia en el Soto de La Moraleja, decidida a tomar las riendas de esta etapa que comienza con nueva residencia y nuevo trabajo. Mientras estrena cargo como asesora sénior de la Gerencia de Movilización de Recursos y Alianzas Globales de CAF del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, se baraja que se mude a una de las casas de su madre Paloma Rocasolano. Su nuevo puesto sigue la senda de su último trabajo como directora de globalización y relaciones multilaterales de CEAPI, el Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica.

Telma Ortiz y Robert Gavin se conocieron en 2016 en Andorra donde la hija de la hermana de la Reina Letizia tomaba clases de esquí con los hijos de Robert Gavin y su entonces esposa Sharon Corr, componente del grupo The Corrs. Las dos familias se hicieron amigas, pero parece que con el tiempo surgió algo más entre Telma y Robert. La primera vez que los vimos juntos fue en 2018, en un concierto de Carla Bruni del Festival de Pedralbes. Tres meses después llegó la confirmación de su romance, cuando Telma acudió a los Premios Princesa de Asturias acompañada por su nueva pareja.

A pesar de la férrea discreción de Telma y de su entorno, la relación ha estado acompañada por la polémica desde sus inicios. Primero fue la canción que publicó Sharon Corr en la que insinuaba que había sido traicionada por su marido y por su amiga. Luego llegó la presentación de 'El cuarto poder', que volvió a poner a la hermana de la reina en el ojo del huracán, y ahora, la posibilidad de un desahucio coincidiendo con su ruptura sentimental.

Temas

Letizia Ortiz Rocasolano