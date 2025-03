Tamara Falcó niega rumores de crisis con Íñigo y denuncia acoso

Sara Rubio Viernes, 9 de febrero 2024, 11:37 | Actualizado 14:45h. Comenta Compartir

Como cada jueves, Tamara Falcó se sentó en la mesa de 'El Hormiguero', para participar en la tertulia junto a Juan Del Val, Nuria Roca y Cristina Pardo. Pablo Motos no desperdició la ocasión de preguntar a la Marquesa de Griñón por los últimos rumores de crisis y distanciamiento de Íñigo Onieva. «He leído que estáis en crisis», afirmó. Y Tamara respondió de manera tajante.

«Dicen noticias que son mentira de mí continuamente», comenzaba explicando la hija de Isabel Preysler para seguir hablando sobre el acoso al que la someten diariamente algunos periodistas de la prensa del corazón. Y es que varios medios se hicieron eco de que entre Tamara e Íñigo existía una fuerte crisis y que ambos dormían separados de manera habitual. Además se aseguraba que la marquesa se refugiaba en casa de su madre. Lo que provocó que la prensa se acercara hasta la casa de Isabel.

«He tenido prensa toda la semana en casa de mi madre», admitía. «Hay gente que se piensa que tiene derecho a mirar desde la calle con prismáticos, es algo que debería de estar prohibido, pero claro, a ver cómo lo pruebo», dijo refiriéndose a tomar acciones legales contra esas personas. «¿Te voy a meter una denuncia que tarda 15 años y mientras tanto yo me desgasto? Pues no. Intento que esto no me agobie», ha señalado.

«Si alguien te acosa, hay que denunciarlo», respondía enfadado Pablo Motos. La marquesa explicaba después que tiene a los periodistas divididos en dos tipos: «Los paparazzi no son tan malos como los que te persiguen con la alcachofa». «No tengo por qué tener a un periodista que me está lanzando todo tipo de barbaridades sobre mi familia, sobre Íñigo, sobre su familia, mientras intento pasear al perro», sentenciaba Tamara.

Ante estas declaraciones, la periodista Cristina Pardo salió en defensa de la profesión: «En mi opinión, conviene tener en cuenta por qué están allí. Si un periodista espera cinco horas en la calle... Sinceramente, no sé lo que cobrarán, pero poco».

Tamara Falcó intentó sacar el lado positivo a la situación y afirmó que ahora se siente mucho más segura en su nueva casa. «Me he mudado a un sitio en el que entro con mi coche directamente. Tengo gimnasio dentro de mi edificio y voy a casa de mi madre con mi coche. Estoy supertranquila». Además, como ella misma ha afirmado en varias ocasiones, se encuentra en el proceso para intentar ser madre.