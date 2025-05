Tamara Falcó recupera la fe en el amor junto a Hugo Arévalo

joaquina dueñas Jueves, 15 de diciembre 2022, 17:23 | Actualizado 18:42h. Comenta Compartir

Dos meses después de su desengaño amoroso con Íñigo Onieva, Tamara Falcó habría recuperado la fe en el amor al lado de Hugo Arévalo. Un empresario que ya formaba parte de su grupo de amigos y con el que ha compartido planes en numerosas ocasiones. Al menos, así lo han explicado en 'El programa de Ana Rosa' donde han afirmado que ambos están «entregados a la causa» e «ilusionados».

La periodista Beatriz Cortázar ha asegurado que, aunque él ha negado que estén saliendo, la marquesa sí que ha reconocido que ha tenido «alguna que otra cita» y que se están «re-conociendo», ya que ambos son del mismo grupo desde hace años. Un círculo en el que también está el ex de Tamara, Íñigo Onieva, al que no le habría hecho ninguna gracia la noticia. Y es que, esta nueva relación les ha cogido por sorpresa. Es más, según han contado en el programa matinal, Íñigo habría afeado a Hugo que no hubiese ido de frente en su interés por Tamara. «Sus amigos se quedaron impactados. Íñigo le reclama el gesto delante de todos sus amigos en un grupo de WhatsApp», han explicado.

Cuando parecía que la hija de Isabel Preysler iba a cerrar un año marcado por el desamor, la ilusión vuelve a llamar a su puerta y ella no lo niega. Así lo ha contado también la revista 'Diez minutos' que se ha puesto en contacto con ella tras conocer la noticia. «Algo hay», dicen que ha respondido ella. Lo que sí que ha habido, según las informaciones, es beso.

¿Quién es Hugo Arévalo?

A sus 40 años, Hugo es un empresario de éxito que comenzó su andadura con participaciones en Tuenti a los 24 años. Desde entonces, ha ampliado su cartera de inversión en compañías como Cabify, Glovo o Colvin. Además, es cofundador de Auro, una empresa de transportes VTC, y de The Power MBA, una escuela de negocios online.

Al pertenecer al mismo grupo de amigos que Tamara, lo hemos podido ver en el viaje que hicieron a Girona para disfrutar de la experiencia gastronómica en El Celler de Can Roca y en el fiestón de su 40 cumpleaños. Incluso comparte con ella una empresa de plantas sostenibles. El pasado julio la marquesa de Griñón lo anunciaba así en sus redes sociales: «Es un proyecto precioso, y que nos permite re-conectar con la naturaleza dando alegría y aire puro a cualquier rincón de tu casa. Me uno al equipo como socia y Brand Strategy, tenemos el objetivo de hacer un mundo más verde y sostenible juntos. Trabajaremos duro para conseguirlo».

En la descripción des sus funciones en la empresa, donde se especifica que él es uno de los inversores, llama la atención la bienvenida: «Amor a primera vista. Esto es lo que pasó cuando Tamara Falcó y Hugo Arévalo conocieron Miniplanta. Ambos adquieren una parte de la empresa y entran a formar parte del equipo». Una presentación que ahora tiene una nueva lectura.