Tamara Falcó: «Habían cambiado el vestido totalmente. Mi madre no entendía nada» La marquesa de Griñón asegura que el proceso de creación del diseño nupcial «fue súper desagradable» y reconoció que existía un contrato publicitario para ser imagen de la firma bilbaína Sophie et Voilà

«¿Vas a hablar del vestido?», preguntaron Trancas y Barrancas a Tamara Falcó justo al comenzar la tertulia de 'El Hormiguero'. «Hay una alarma nacional, estamos sin dormir», bromeó Pablo Motos. Y Tamara se arrancó: «Bebo un poco de agua y voy». La marquesa de Griñón explicó su versión después de que la firma Sophie et Voilà, que iba a vestirla en su boda, ya no quiera hacerlo por respeto «a la creación artística de otros compañeros». Tamara reconoció que presentó a la diseñadora Sofía Arribas ideas para su futuro diseño nupcial, como hacen muchas novias. «Yo tenía en mente un vestido que había visto hace un montón. Se lo enseñé a mi hermana para su boda, pero a ella no le gustó y a mí me encanta».

Guardó aquella inspiración para mostrársela a la firma y que pudiese reinterpretarla. De hecho, durante la primera prueba, en casa de Isabel Preysler, se entendieron. «Estas chicas (las diseñadoras de Sophie et Voilà) vinieron a casa de mi madre y les encantó la inspiración. Me dijeron: 'Te lo hacemos'. Pero en cuanto lo conté en 'El Hormiguero' y dije la palabra 'inspiración', empezó a haber mucha tensión», aseguró dejando claro que «es así como se trabaja en la moda». El giro de guion llegó con la segunda prueba, cuando según Tamara realizaron modificaciones que no coincidían con su petición. «El vestido había cambiado totalmente. Y con la mala pata de que vino mi madre, que es muy exigente. Habían añadido unos volúmenes... Mi madre no entendía nada». En aquel momento le acompañaba su hermana, Ana Boyer, su cuñada y un par de amigos expertos en moda. «Mi hermana fue la única que dijo: 'Vas a ser la novia más guapa'. Pero cuando bajé con el vestido solo hubo silencio. Fue súper incómodo».

La marquesa de Griñón reconoció que «se torció mucho la cosa» durante el proceso de creación. «Tenía que haber sido un momento bonito, pero todo fue muy desagradable». Tamara aseguró que ella también diseña, que le encanta la moda y que le hubiese gustado haber llegado a un entendimiento con Sophie et Voilá. «Podíamos haber acabado muy bien. Pese a lo que se ha dicho, no me considero una persona difícil para trabajar», afirmó mirando a sus compañeros y enumerando varias marcas con las que mantiene una relación profesional.

Un contrato publicitario

Tamara desveló en 'El Hormiguero' que existía un contrato publicitario con la firma bilbaína para ser imagen durante un año y prorrogable a otro más. «Tengo muy buenos abogados y pusieron que si se torcía la cosa, no me tenía que casar con ese vestido», contó. Y dejó claro que no iba a pasar por el altar el próximo 8 de julio con un diseño que no le gustase.

Cristina Pardo y Pablo Motos bromearon con que la boda está gafada después de su esguince y ahora su «no vestido». «A ver, un poco sí. Lo que vale la pena nunca fue fácil», respondió entre risas Tamara, que cuenta con el apoyo de sus compañeros. De hecho, Nuria Roca compartió con los espectadores el mensaje que le envió el pasado martes: «Todo esto es para bien. El siguiente (vestido) va a ser el mejor».

Tamara también aprovechó para agradecer a todas las marcas nacionales e internacionales que se han ofrecido a hacer su diseño nupcial. «Quiero dar las gracias a los diseñadores que se han acercado para hacerme el vestido en tan poco tiempo... Han sido muy cariñosos».