Así fue el paso de Soraya Arnelas por 'Operación Triunfo'

Miércoles, 12 de julio 2023, 13:23 | Actualizado 13:47h.

La extremeña Soraya Arnelas pasó de cantar «en la ducha» a subirse al escenario de 'Operación Triunfo' con solo 22 años, «nadie sabía que yo cantaba, quizá alguna amiga cuando éramos más pequeñas...», confesaba allá por 2005 en la primera gala de la cuarta edición del concurso. «Yo no sabía si cantaba bien», aseguraba, que llegó a la academia sin haberse subido a ningún esccenario ni haber cantado delante de tanta gente. 'Operación Triunfo 4' se convirtió en su trampolín a la fama, pero ¿cómo fue su paso por el programa?

Pues no, Soraya no ganó. Vamos por pasos y es que quizá haya quien no sepa que se dio a conocer gracias al concurso, al que entró sin experiencia alguna puesto que nunca había cantado de manera profesional, es más, era azafata de vuelo.

Compartió academia con rostros como Edurne o Fran Dieli. Durante su paso por 'OT 4' no consiguió convertirse en una de las favoritas del público, pero sí del jurado y de los profesores de la academia. Solo fue nominada en una ocasión y los profesores decidieron salvarla. Así llegó hasta la gala final del concurso junto a Sergio Rivero y Víctor Estévez. Soraya fue una de esas triunfitas que han sufrido 'la suerte de los segundos', y es que parece que el segundo puesto en OT augura mayores éxitos que el primero (así le ocurrió a David Bisbal, Pablo López, Manuel Carrasco o Aitana Ocaña). En su primera actuación brilló con 'Run to you' y el broche de oro en la final lo puso con 'Tell him', ambas en inglés, un idioma que Soraya domina a la perfección.

Su carrera, sin embargo, comenzó en español con un disco titulado 'Corazón de fuego' tras salir de la academia. Con él llegaron 'Cúrame este amor' y 'Mi mundo sin ti', dos de sus temas más conocidos de la época.

No olvida sus raíces

Soraya siempre ha estado muy ligada a 'Operación Triunfo' y sabe que le debe todo su éxito. Por eso no duda en visitar la academia cada vez que puede y aconsejar a otros triunfitos sobre su futuro. En 2017 volvió a aquellos pasillos para compartir un ratito con Aitana, Amaia, Miriam Rodríguez, Ana Guerra, Cepeda, Agoney... «Siento que tengo el síndrome de Operación Triunfo», les confesaba «estoy muy orgullosa de ser una triunfita, esto está al alcance de muy pocos».