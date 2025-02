Shakira suspende un segundo concierto en Colombia por problemas con el techo del recinto

Joaquina Dueñas Lunes, 24 de febrero 2025, 15:20 Comenta Compartir

Nuevo revés para Shakira al tener que suspender un segundo concierto de su gira 'Las mujeres ya no lloran' en Medellín. «¡Mi gente! Me duele mucho no poder subirme al escenario y cantar para ustedes con las ganas que tenía», ha dicho la artista sobre el espectáculo que tenía programado para la noche del lunes 24 de febrero. «Mis hijos estaban emocionados por conocer Medellín, y yo por reencontrarme con ustedes y compartir todas las sorpresas que les tenía preparadas», ha expresado. «Lamento el inconveniente, especialmente para quienes han viajado. Está fuera de mis manos y de las de mi equipo de producción, pero estoy segura de que pronto encontraremos una nueva fecha para celebrar juntos», ha apuntado sin dar más detalles sobre el contratiempo.

La promotora del concierto, Páramo Presenta, por su parte, sí ha detallado que «durante el proceso de montaje del show programado para el 24 de febrero, el techo del escenario instalado por la producción local sufrió un daño que pone en riesgo la seguridad de la artista, su staff y, lo más importante, la del público».

Lo que sí ha podido hacer Shakira ha sido disfrutar del carnaval de su tierra natal. La estrella de la música y sus hijos Milan y Sasha se disfrazaron y participaron en La Guacherna del Carnaval de Barranquilla, mezclándose y pasando inadvertidos entre la multitud gracias a las máscaras.