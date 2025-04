Shakira sigue facturando con su nueva canción y más dardos contra Piqué y Clara Chía

Javier Varela Madrid Viernes, 24 de febrero 2023, 17:47 Comenta Compartir

Nueva canción, nuevos dardos a Gerard Piqué y Clara Chía y nueva fuente de facturación para Shakira. Esta vez, su nuevo tema ha sido en compañía de su compatriota Karol G y bajo el título de 'TQG' (Te quedó grande) donde las dos artistas colombianas han trabajado juntas para cantarle al desamor y el despecho. Tras varias semanas de expectación, las dos artistas han dado a conocer una canción en la que no paran de mandar 'recados' a sus dos exparejas: Shakira con el exfutbolista Gerard Piqué y Karol G con el rapero Anuel AA.

La canción ha sido publicada a las 06:00 horas de la mañana, hora española, las 0:00 de la noche en Barranquilla y se ha hecho pública de forma simultánea en todas las plataformas musicales. El videoclip del tema se ha estrenado en YouTube y muestra a las dos colombianas en diversos escenarios en los que van pasando del fuego al hielo, en una demostración más de la temática del tema.

'TQG' (Te quedó grande) es una de las canciones de Karol G y forma parte de su nuevo álbum titulado 'Mañana será bonito', que ha salido publicado este viernes 24 de febrero. La artista colombiana se despacha a gusto contra su expareja, Anuel AA, con quien estuvo prometida pero con la que terminó su relación tras varias infidelidades.

Por su parte, Shakira, ha vuelto a cargar contra el exfutbolista y su pareja Clara Chía en esta canción con frases como «Verte con la nueva me dolió, pero ya estoy puesta pa' lo mío, lo que vivimos se me olvidó, pero ya estoy puesta pa' lo mío». Unas palabras que dejan claro que no parece haber perdonado a ninguno de los dos.

«Tú buscando por fuera la comida y yo pensando que era la monotonía», es otra de las frases dirigidas a Piqué en clara referencia a la supuesta infidelidad del catalán con Clara Chía y la 'monotonía' al tema de la barranquillera junto a Ozuna.

'Unas palabras' para Clara Chía

La de Barranquilla deja entrever en la canción que Gerard Piqué ha mostrado su disposición por volver con ella pero ella no tiene la misma intención: «Ahora tú quieres volver se te nota. Espérame ahí que no soy idiota». Una idea que se repite en otra de las frases de la canción:: «Qué haces buscándome melao, si sabes que yo errores no repito».

Y como ocurriera en la canción con Bizarrap, también tiene 'unas palabras' para Clara Chía, la nueva pareja de Gerard Piqué:: «Lo que tu novia me tiró, eso no da rabia yo me río».

'Tetralogía del despecho'

Con esta canción, Shakira culmina lo que muchos llaman la tetralogía del despecho', Primero fue 'Te felicito', luego la 'Monotonía y la 'sesión 53'. La primera fue una colaboración junto a Rauw Alejandro, lanzada el 21 de abril del pasado año y en la que se veía que la cantante colombiana no pasaba por su mejor momento sentimental, aunque seguía formando apreja con Piqué: «Por completarte me rompí en pedazos / Me lo advirtieron pero no hice caso / Me di cuenta de que lo tuyo es falso / Fue la gota que rebasó el vaso». Y luego: «Te felicito, qué bien actúas / De eso no me queda duda / Con tu papel continúa / Te queda bien ese show».

En 'Monotonía', el segundo tema de esta 'tetralogía', la separación ya se había confirmado y Shakira regala frases a Piqué del estilo: «Nunca dije nada, pero me dolía / Yo sabía que esto pasaría / Tú en lo tuyo, yo haciendo lo mismo / Siempre buscando protagonismo / Te olvidaste de lo que un día fuimos/ Y lo peor es que / No fue culpa tuya, ni tampoco mía / Fue culpa de la monotonía / Nunca dije nada, pero me dolía / Yo sabía que esto pasaría / De repente, ya no eras el mismo / Me dejaste por tu narcisismo».

En la que hasta ahora había sido la última canción de despecho de Shakira, junto al productor Bizarrap, dejó frases que se repiten en las emisoras de radio, TikTok, Instagram y cualquier lugar que se precie como: «Tanto que te las das de campeón / Y cuando te necesitaba diste tu peor versión»; «Una loba como yo no está para novatos / Una loba como yo no está pa' tipos como tú»; «Me dejaste de vecina a la suegra / con la prensa en la puerta y la deuda en Hacienda»; «A ti te quedé grande y por eso estás con una igualita que tú»; «Cambiaste un Rolex por un Casio».

El vídeo de la canción 'TQG', que ya ha superado los 11 millones de visualizaciones en YouTube desde su estreno, será un éxito y la de Barranquilla seguirá facturando. Porque si ya nos recordó Shakira en la canción con Bizarrap que «las mujeres ya no lloran las mujeres facturan», en 'TQG' las dos cantantes colombianas dejan claro que además de despecho, de lo que se trata es de hacer dinero. «No tengo tiempo pa' lo que no aporte, ya cambié mi norte, haciendo dinero como deporte, llenando la cuenta, los show, el parking y pasaporte», cantan a dúo. Y mientras tanto, 'cling, cling, caja'.

Letra de la canción 'TQG' de Shakira y Karol G

La que te dijo que un vacío se llena con otra persona te miente

Es como tapar una herida con maquillaje, no se ve, pero se siente

Te fuiste diciendo me superaste (Ey) y te conseguiste nueva novia (Novia)

Lo que ya no sabes es que tú todavía me está' viendo toa' la historia' (Papi)

-----

¿Bebé, qué fue? ¿No pues que muy tragaíto'?

¿Qué haces buscándome el lado? Si sabes que yo errores no repito (Papi)

Dile a tu nueva bebé que por hombres no compito

Que deje de estar tirando, que al menos yo te tenía bonito

-----

Verte con la nueva me dolió

Pero ya estoy puesta pa' lo mío

Lo que vivimos se me olvidó

Y eso e' lo que te tiene ofendido

Que hasta la vida me mejoró

Por acá ya no eres bienvenido

Vi lo qu etu novia me tiró

Eso ni me da rabia, yo me río, yo me río

-----

No tengo tiempo pa' lo que no aporte, ya cambié mi norte

Haciendo dinero como deporte

Llenando la cuenta, los show, el parking y pasaporte

'Toy más dura dicen los reporte'

Ahora tú quierse volver, se te nota, mmm, sí

'Pérame ahí, que yo soy idiota

Se te olvidó que estoy en otra

Y que te quedó grande La Bichota

-----

¿Bebé, qué fue? (Fue) ¿No pues que muy tragaíto'? (Ah)

¿Qué haces buscándome el lado? (Ey) Si sabes que yo errores no repito

Dile a tu nueva bebé que por hombres no compito

Que deje de estar tirando, que al menos yo te tenía bonito (Ah, Shakira, Shakira)

-----

