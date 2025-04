Juan José Ballesta vuelve a la escena pública

Joaquina Dueñas Domingo, 26 de febrero 2023, 14:44 Comenta Compartir

Juan José Ballesta preocupó a sus seguidores después de que estuviera semanas sin dar señales de vida en redes sociales. Incluso personas de su entorno aseguraban que no respondía al teléfono. Fueron sus padres quienes aseguraron que se encontraba bien pero que pasaría un tiempo retirado en un lugar donde no había cobertura. Después, el programa 'Socialité' captó unas imágenes suyas disfrutando de su hijo en la nieve y ahora ha reaparecido en la escena pública participando en el programa 'Pasapalabra' y concediendo una entrevista en la que habla del peso de la fama.

Con 20 kilos más, a base de «entrenamiento y dieta», según él mismo explicó en el programa de televisión, el actor confesó en el programa 'Vives la radio' que la fama la vino grande. «No podía salir a la calle. Iba a los centros comerciales y la gente se asomaba a los pasillos para verme, la gente me perseguía, me echaba fotos sin preguntar. Era como que quería ser una persona normal y no podía serlo», relató.



