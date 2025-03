Rafael Amargo reitera su inocencia en una carta escrita a un programa de televisión

Joaquina Dueñas Lunes, 27 de noviembre 2023, 15:00 Comenta Compartir

Rafael Amargo ha escrito una carta desde la cárcel de Soto del Real, donde permanece en prisión preventiva, al programa 'Fiesta', de Telecinco, para contar en primera persona cómo está viviendo la privación de libertad y el proceso judicial en el que está inmerso.

El bailaor ha defendido una vez más su inocencia y ha manifestado que «hay libre maltrato hacia mí, hacia mi familia y hacia mi carrera». «Estoy cansado de decir que soy inocente, pero ya el tiempo lo dirá porque confío en que la justicia me dará la razón», expresa en la misiva en la que también explica que en estos últimos tres años, en los que se ha visto envuelto en un presunto delito de tráfico de drogas, se ha dedicado a hacer un máster de salud mental cuya tesis no ha podido entregar «porque ocurrió este accidente en el que me encuentro».

Amargo lamenta el sufrimiento de sus padres y pone el foco en que «la justicia lenta es la mayor injusticia que existe». Además, explica la razón por la que decidió cambiar de representación legal. «Dicen que la mayor defensa es un ataque. Mis letrados anteriores lo han sabido de primera mano, incluso lo han sufrido conmigo, pero nunca han querido denunciar nada. Estas dudas me animaron a tener la valentía de cambiar de letrado».