Rafael Amargo, primer flamenco con una estrella en el Paseo de la Fama de Las Vegas

Rafael Amargo está de enhorabuena. Después de quedar absuelto de un presunto delito de tráfico de drogas por el que pasó cinco meses en prisión provisional, el bailaor ha recibido otra gran noticia: la concesión de una estrella en el Paseo de la Fama de Las Vegas, el equivalente para los músicos y bailarines al Paseo de la Fama de Hollywood para los actores.

Una condecoración que Amargo ha recibido con sorpresa y orgullo. Se ha convertido así en el primer artista flamenco en tener este reconocimiento y en el cuarto español después de Julio Iglesias, Mocedades y Camilo Sesto.

«Fue a 48 horas de darme la absolución el juez», ha contado el bailaor. «Yo me creía que era de broma porque después de cuatro años que no recibía ni una llamada de nadie ni nada... Hasta en la tele no me querían ni gratis, tenía que esperar una resolución de un juez porque si no se le iban los anunciantes», ha relatado.

En este sentido, ha anunciado que tiene previsto reclamar vía judicial el dinero que podría haber percibido si hubiera estado trabajando durante los cuatro años que han pasado desde su detención hasta su absolución. «Sí, quiero sobre todo reclamar lo que tenía hasta ese día firmado y que no he podido hacer», ha confirmado.

