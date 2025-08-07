El príncipe Harry abandona su fundación de Lesoto a pesar del informe a su favor The Charity Commission no ha encontrado pruebas del acoso y racismo denunciados por la presidenta de la entidad

El pasado mes de marzo, un nuevo escándalo volvía a salpicar al príncipe Harry. Sophie Chandauka, presidenta del consejo de administración la fundación Sentebale, en Lesoto, denunciaba acoso sistematizado, toxicidad, misoginia y racismo (misogynoir) en la entidad y lanzaba graves acusaciones contra el hijo del Rey Carlos tildándolo de «arrogante» y calificando la ONG de «proyecto vanidoso» del hermano del príncipe Guillermo y de su cofundador, el príncipe Seeiso de Lesoto. La controversia fue tal que tuvo que intervenir The Charity Commission, el organismo regulador de las organizaciones benéficas en Inglaterra y Gales.

Los dos aristócratas anunciaron entonces su renuncia de Sentebale junto a otros administradores a la espera del informe de la comisión que se ha publicado esta misma semana y que ha llevado al duque de Sussex a comunicar su salida definitiva de la ONG, a pesar de las conclusiones a su favor. «Como era de esperar, The Charity Commission no ha determinado ninguna irregularidad en relación con el cofundador y ex mecenas de Sentebale, el Príncipe Harry, Duque de Sussex. Tampoco encontró pruebas de acoso, intimidación o misoginia generalizada en la organización benéfica, como afirma falsamente la actual presidenta», ha informado el portavoz del príncipe.

«A pesar de todo, su informe presenta graves deficiencias en muchos aspectos, principalmente en el hecho de que las consecuencias de las acciones de la actual presidenta no recaerán sobre ella, sino sobre los niños que dependen del apoyo de Sentebale», ha continuado. En este sentido, la comisión ha reprochado a todas las partes que hayan llevado el conflicto de manera pública y ha apuntado hacia una mala gobernanza interna. «La falta de resolución de disputas internas afectaron gravemente la reputación de la organización benéfica amenazando con socavar la confianza pública en las organizaciones benéficas en general», ha subrayado el organismo oficial.

Todo ello, ha llevado al príncipe Harry a tomar la decisión de retirarse definitivamente de la que ha sido la obra de su vida, una organización benéfica que fundó en 2006 junto al príncipe Seeiso de Lesoto, que tampoco volverá a la ONG, en memoria de su madre, Diana de Gales, cuyo objetivo es ayudar a niños y jóvenes con SIDA.

Un posible nuevo proyecto

El periodista Simon Perry, próximo a los duques de Sussex, ha publicado en 'People' que los cofundadores están «devastados por lo que, en la práctica, ha sido una adquisición hostil por parte de Sophie Chandauka». «Esta fue la obra de toda la vida del príncipe Seeiso y el príncipe Harry. La fundaron hace 19 años y, durante ese tiempo, dedicaron sangre, sudor y lágrimas, además de su propio dinero, para convertir esta organización benéfica en lo que era: una organización multimillonaria que solo aportaba beneficios a la comunidad beneficiaria que recibe apoyo en Lesoto y Botsuana».

En todo caso, tanto Harry como Seeiso han avanzado que ya están buscando el modo de continuar con el trabajo que han venido haciendo en estos años, aunque todavía no han definido si recaudarán fondos para organizaciones en activo o si pondrán en marcha un nuevo proyecto.

También se han pronunciado los demás miembros de la junta de administración que renunciaron en bloque en un comunicado conjunto en el que apuntan a la comisión por no haber intervenido antes. «Nos desanima la forma en The Charity Commission ha optado por ignorar las preocupaciones clave y las pruebas irrefutables que se le presentaron sobre el liderazgo y la supervisión de la presidenta de Sentebale», han dicho. «Reconocemos que siempre hay margen para fortalecer la gobernanza de una organización, por lo que acogimos con satisfacción una revisión de la gobernanza por parte de la presidenta iniciada en febrero de 2024, que debería haber llevado solo unos meses; lamentablemente, nunca vimos un informe ni se aprobaron resultados, más de dos años después de su mandato».

Más de 78.000 niños, niñas y jóvenes atendidos

Por su parte, Sophie Chandauka, presidenta de Sentebale, ha dicho: «Agradezco a la Comisión de Beneficencia sus conclusiones, que confirman las inquietudes sobre gobernanza que planteé en privado en febrero de 2025. La experiencia fue intensa y puso a prueba nuestra claridad estratégica y resiliencia operativa».

«Hemos seguido prestando servicios directos a niños, niñas y jóvenes en Lesoto y Botsuana con el firme apoyo de donantes de larga trayectoria, socios estratégicos y líderes comunitarios. Nuestro excepcional equipo atenderá directamente a más de 78.000 niños, niñas y jóvenes este año, igualando o superando nuestro impacto de 2024 en un momento de gran necesidad en la región», ha subrayado, al tiempo que ha aprovechado para lanzar un duro reproche velado a los príncipes Harry y Seeiso: «Agradezco a todos los dedicados colegas y a los valientes nuevos miembros de la Junta Directiva, quienes se han mantenido enfocados en la misión ante una cobertura mediática sin precedentes. La inesperada campaña mediática adversa que lanzaron quienes renunciaron el 24 de marzo de 2025 ha causado un daño incalculable y ofrece una muestra de los comportamientos inaceptables que se manifiestan en privado».

Aunque, de forma expresa les envía un mensaje de agradecimiento: «Resurgimos no solo agradecidos por haber sobrevivido, sino también más fuertes: más centrados, mejor gobernados, con una ambición audaz y con nuestra dignidad intacta. A pesar de la reciente turbulencia, siempre nos inspirará la visión de nuestros fundadores, el príncipe Harry y el príncipe Seeiso, quienes fundaron Sentebale en memoria de sus queridas madres, la princesa Diana y la reina Mamohato».