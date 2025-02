«Lo que ha hecho el príncipe Carlos tiene una palabra para describirlo, corrupción»

iñigo gurruchaga Londres Domingo, 20 de marzo 2022, 01:29 Comenta Compartir

Norman Baker fue diputado en la Cámara de los Comunes durante casi dos décadas. Su partido, el Liberal Demócrata, le nombró miembro del Consejo Privado que confirmará como rey al Príncipe de Gales cuando fallezca Isabel II. Cantante de The Reform Club y discjockey en una radio, ha reaparecido en la escena política como autor de la denuncia que forzó a la Policía a investigar posible corrupción en la corte de Carlos. Había ya publicado un libro crítico, 'Lo que la familia real no quiere que sepas…¿Y tú que haces?'.

-Hay una reina muy popular y una familia con la reputación dañada.

-Creo que hay mucho respeto a la persona de la reina. Ha batallado en el trono durante setenta años y no ha tenido muchos tropiezos. Pero creo que la familia real cometería un error si piensa que ese respeto por la reina va a ser transferido.

-El entorno del príncipe heredero es investigado por vender títulos honoríficos a cambio de donaciones.

-El príncipe Carlos sufre la misma enfermedad que en general padece su familia, arrogancia. La enfermedad es creer en privilegios personales, en que están por encima de la ley y pueden comportarse como desean, sin las reglas que se aplican a otra gente. Es la raíz de todos sus males, sea en el caso de Carlos o en el de Andrés.

-Usted envió a la Policía la queja sobre Carlos.

-Recauda dinero para buenas obras, pero está dispuesto a tratar con cualquiera que le dé dinero. Por ejemplo, con Jeffrey Skilling, exconsejero delegado de Enron -cumple una pena de 24 años de cárcel en EE UU-. ¿Le parecían las actividades del príncipe tan maravillosas al multimillonario turco Cem Uzan (condenado en ausencia por fraude en Turquía, EE UU y Reino Unido) que quiso contribuir con su dinero? Claro que no. Quería facilitar la relación de su mujer con Carlos y utilizarla para sus propios objetivos. Otra cosa que hace es reunirse con un donante, o facilitarle un título o la ciudadanía. Hay una palabra para describirlo, corrupción.

-Pero la investigación se centra en personas de su entorno.

-Carlos dice que no sabía nada. Es increíble. ¿Podemos creer que Michael Fawcett prometía títulos o ciudadanía en nombre de Carlos sin consultarlo? Es la persona que sostenía una botellita cuando Carlos tenía que orinar para un análisis. El príncipe ha dicho que es el único del que no podría prescindir y ha tenido que dimitir dos veces como su ayudante y de nuevo ahora. Es un asunto de dos décadas y la diferencia es que esta vez Fawcett lo escribió en su correspondencia y fue filtrada al 'The Sunday Times'. Presenté una denuncia porque se infringe la ley de Títulos Honoríficos de 1925.

-¿Afectará a la sucesión?

-El monarca es la única persona que está por encima de la ley, que se aplica en su nombre. Por ejemplo, la reina no fue multada recientemente por conducir sin cinturón de seguridad. Pero el Príncipe de Gales no tiene inmunidad. El monarca debe tener una conducta intachable. La reina no se ha comportado de una manera que permita este tipo de acusaciones, pero sí sus hijos.

-¿Enturbiará su acceso al trono?

-Ya conocemos cada paso de la transición. Un grupo de gente, incluido yo, le declarará rey en el palacio de Saint James y coreará vivas, él partirá de viaje por Escocia y Gales y el resto del país, habrá un enorme duelo por la reina y recibirá la simpatía de alguien que ha perdido a su madre. Pero, si le conozco bien, aprovechará esas circunstancias para obtener un acuerdo financiero ventajoso. Churchill le dio a la reina un buen acuerdo en 1952, pero Carlos es más voraz.

«Un robo real»

-Dice que Carlos quiere recuperar la Hacienda de la Corona.

-Hasta 1760, el monarca tenía que pagar a los funcionarios, al Ejército y todo lo demás. Era un enorme peso para Jorge II y su sucesor, Jorge III, dio al Estado sus tierras y otras posesiones a cambio del subsidio del Gobierno durante su reinado. Carlos insiste en que esa Hacienda de la Corona es de la monarquía, pero esas tierras eran públicas, son un robo real. Ya conservan el ducado de Lancaster y el de Cornualles, porque en 1760 valían una minucia y nadie se interesó. Si quiere la Hacienda de la Corona, le propongo un trato, él paga también todo lo que pagaba Jorge II.

-Afirma que el país ha cambiado desde la coronación de Isabel II, pero la monarquía no.

-Estoy convencido de que, por su propio interés, la monarquía tiene que cambiar drásticamente. En la portada de mi libro hay una fotografía de la familia real en el balcón del Palacio de Buckingham. Son 44. ¿Quién es esa gente a la que estamos pagando? Para una monarquía necesitamos al monarca, su consorte, y al siguiente en la línea de sucesión. Y los demás que se ganen la vida. La monarquía tiene que cambiar y Carlos se presentará como un monarca reformista, y que lo hará bien. Eliminará a los parásitos, pero nunca se reformará a sí mismo.