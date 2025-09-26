HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

La princesa Leonor, el rey Felipe VI y la reina Letizia, durante la entrega de los premios de la Fundación Princesa de Girona. EFE

La princesa Leonor, acompañada por los Reyes, visita Navarra por primera vez

Pasarán por Pamplona, Viana, Yesa, Olite y Tudela

C. P. S.

Viernes, 26 de septiembre 2025, 10:34

Los Reyes de España, Felipe y Letizia, visitan Navarra junto a Leonor, princesa de Viana, de Asturias y de Girona, este viernes y sábado, 26 y 27 de septiembre, en la que será la primera visita a la Comunidad foral de la heredera a la Corona de España.

De acuerdo con el programa previsto, este viernes por la mañana, en primer lugar, acudirán a Pamplona para mantener un encuentro institucional en el Palacio de Navarra, donde serán recibidos por la presidenta de Navarra, María Chivite. Allí, saludarán a los integrantes del Ejecutivo foral y representantes de las instituciones navarras.

Después, se trasladarán a Viana, ciudad que da nombre al Principado de Viana, creado por Carlos III el Noble para su nieto Carlos, como heredero al trono del antiguo Reino. Allí recorrerá el ayuntamiento y otras localizaciones relacionadas con el Principado.

La jornada del viernes finalizará con la visita al Monasterio San Salvador de Leyre, en donde tendrá lugar una ofrenda floral en homenaje a los reyes de Navarra.

El sábado la familia real se trasladará a Olite para conocer el Palacio Real y tras ello se desplazarán a Tudela. En la capital ribera visitarán el Ayuntamiento de la localidad antes de mantener un encuentro con jóvenes en el Palacio del Marqués de San Adrián.

