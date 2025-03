Daniel, hijo de Rodolfo Sancho: «Soy culpable, pero yo era el rehén de Edwin»

Javier Varela Madrid Domingo, 6 de agosto 2023, 13:29 | Actualizado 20:30h. Comenta Compartir

«Soy culpable, pero yo era el rehén de Edwin. Me tenía como rehén». Daniel Sancho intentaba este domingo justificar el asesinato de su amigo colombiano Edwin Arrieta Arteaga, un cirujano plástico de 44 años conocido en su país. «Era una jaula de cristal, pero era una jaula. Me hizo destruir la relación con mi novia, me ha obligado a hacer cosas que nunca hubiera hecho», aseguró el hijo del actor Rodolfo Sáncho, de 29 años, en una conversación con sus abogadas de oficio tailandesas y también varios agentes en la comisaría de Policía de la isla tailandesa de Ko Pha Ngan, donde ocurrieron los hechos.

Detenido desde el viernes, el Tribunal Provincial de Koh Samui aprobó finalmente este domingo la orden formal de detención contra el chef español. La Policía le considera sospechoso de asesinato premeditado, descuartizar y ocultar el cuerpo del médico sudamericano, aunque los agentes todavía no tienen claro cuál fue el móvil que llevo a Sancho a matar, presuntamente, a Arrieta.

En un primer momento se apuntó a una supuesta relación sentimental, pero según el comisario de la Región 8 de la Policía Provincial, teniente general Surapong Thanomjit, los inspectores también barajan como móvil, aparte del deterioro de la relación entre Sancho y Arrieta, los intereses económicos. Al parecer, según publica el diario Bangkok Post de fuentes policiales, el doctor colombiano había financiado en parte al chef español para abrir un restaurante en España.

Colabora con la investigación

Mientras tanto, Sancho parece estar mostrándose bastante colaborador con la Policía del país asiático. Así, este domingo realizó una reconstrucción de los hechos explicando su versión de lo ocurrido. Los agentes también trasladaron al detenido a varios de los lugares de la isla donde estuvo la última semana, antes de la desaparición de Arrieta y el posterior hallazgo macabro de varias partes suyas en bolsas de basura.

Con ello pretenden construir una cronología que pueda dar más luz a lo que ocurrió entre el joven español y su presunta víctima. Al parecer, el asesinato del cirujano se llevó a cabo el pasado martes, horas después de que ambos acudieran a la fiesta de la luna llena, importante cita turística en Ko Pha Ngan y conocida por sus excesos de alcohol y todo tipo de sustancias estupefacientes. La aparición de posterior de restos humanos del colombiano en el vertedero de la isla, como corroboraron luego los análisis del ADN, llevaron al arresto de Sancho.

En la imagen superior, Daniel Sancho en su habitación de hotel custodiado por la Policía junto a varias pruebas encontradas; debajo, el joven español junto a los agentes tratando de reconstruir sus movimientos tras la muerte del cirujano colombiano y, por último, una foto de las redes sociales de Sancho durante sus vacaciones en Tailandia. Efe

En un primer momento el joven español lo negó todo, pero los agentes sospecharon por los cortes y arañazos que presentaba, señaló el diario tailandés. Con el paso de las horas, el hijo del intérprete explicó que él y la víctima se conocieron hace un año. Cuando terminó la fiesta y regresaban al hotel, el cirujano intentó tener sexo con Sancho -siempre según su versión-, pero este se negó y hubo un forcejeo. En el mismo cayó al suelo y se golpeó, quedando inconsciente. De hecho, la Policía cree que pudo morir en el acto. Por este motivo, según los investigadores, Sancho habría decidido buscar alguna manera de deshacerse del cadáver.

Así, tras presuntamente haber descuartizado al fallecido en más de una docena de trozos, habría repartido los restos en varias bolsas de basura de color negro. Otras partes del cuerpo del cirujano, como la cabeza, los habría metido en una bolsa de viaje que acabaría en el fondo del mar. En el vertedero referido aparecieron partes de un cuerpo humano, entre ellas una pelvis e intestinos recortados dentro de un saco de fertilizante, pero por el momento no han sido hallados restos en el mar.

Deshacerse del cadáver

Según la prensa tailandesa, el joven español acudió la noche del crimen a la playa de Salat, a unos 300 metros del hotel donde se produjeron los hechos. Su intención era alquilar un kayak con el que deshacerse del resto del cuerpo. Pero en la playa, dos chicas que tenían un local de alquiler no quisieron alquilarle la barca por el mal estado del mar. Sin embargo, Sancho consiguió convencerlas a cambio de 1.000 dólares y compró la embarcación.

Ampliar El vertedero donde se buscan más restos del cirujano colombiano asesinado. Efe

Posteriormente, el español se habría deshecho de la bolsa en el mar. Precisamente la Policía encontró un kayak abandonado el sábado frente a la costa de Ko Pha Ngan. Los investigadores están convencidos de que se trata del mismo que habría usado por Daniel Sancho para deshacerse de los restos de la víctima.

Rodolfo Sancho pide «máximo respeto» para su familia Efe El actor Rodolfo Sancho, quien emprendió el sábado viaje hacia tierras tailandesas para poder ver a su hijo, pide «máximo respeto» para su hijo Daniel Sancho tras su detención. En un comunicado remitido este domingo a Europa Press, el intérprete y su familia reclaman a los medios de comunicación que «se abstengan de emitir cualquier juicio precipitado» sobre los acontecimientos y que no se publiquen «informaciones que puedan interferir en el desarrollo de la Justicia». En este sentido, Sancho pide que no se publiquen noticias que puedan dañar «el correcto procedimiento de la investigación, así como cualquier acción diplomática que pudiera estar en curso». Por último, ruega que se tenga respeto con su familia «en estos momentos delicados y de máxima confusión».

