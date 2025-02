La pareja de Anabel Pantoja abandona Canarias en medio de la polémica

Joaquina Dueñas Lunes, 10 de febrero 2025, 12:46 | Actualizado 13:11h. Comenta Compartir

David Rodríguez, pareja de Anabel Pantoja, ha regresado a Córdoba para retomar su actividad profesional como fisioterapeuta después de once semanas de baja por paternidad. Lo ha hecho acompañado de sus padres, que habían viajado a Canarias para pasar una semana de vacaciones prevista desde hace tiempo, tal como aclaró Belén Esteban en el programa 'Ni que fuéramos Shhh'. Lo que no estaba previsto es que estos movimientos se produjeran en medio de la investigación por presunto maltrato infantil que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias abrió para dilucidar las causas que llevaron al ingreso de la pequeña Alma en la unidad de cuidados intensivos durante varios días.

Así, Anabel y David han tenido que separarse en uno de los momentos más difíciles de su vida, aunque cuentan con la tranquilidad de que su hija, de dos meses, ha superado sus problemas de salud sin secuelas. El domingo, David voló a Sevilla, desde donde se trasladó a Córdoba para reincorporarse a su puesto de trabajo.

A su llegada al aeropuerto hispalense, llamó la atención su silencio y actitud cabizbaja, especialmente después de que, desde que su hija recibió el alta, se le hubiera visto mucho más abierto, asegurando que todo estaba bien y dentro de la normalidad. De hecho, la situación que atraviesa la familia ha desatado numerosos rumores de crisis en la pareja, los cuales han sido desmentidos inmediatamente por su entorno, asegurando que no existe fisura alguna.

Así lo ha demostrado también Anabel en algunas de sus escasas publicaciones en redes sociales, en las que no ha dudado en mostrar apoyo al padre de su hija con fotografías suyas. Tanto la sobrina de Isabel Pantoja como David intentan volver a la rutina. A él se le ha visto ir al gimnasio en los últimos días y salir a pasear en familia, mientras ella pedía a los medios de comunicación apostados a las puertas de su casa que la dejaran retomar su vida: «Voy a hacer mi vida, si no os importa. No quiero hablar nada más. Mi vida sigue y estoy esperando que se solucione. Llevo unos días parada y ahora quiero hacer mi vida. Voy a tratar de salir con la peque. Entended mi situación. Quiero estar en mi pueblo tranquila y ya está».

Antes de su vuelta a Córdoba, David y Anabel aprovecharon para salir a comer con los padres de él y celebraron una fiesta en su casa, que se ha interpretado como una despedida del fisioterapeuta antes de regresar a su trabajo. «En la sala de espera, todos soñábamos con esto. Aquí faltan muchos más. Solo puedo dar las gracias por estar ahí siempre», escribía la prima de Kiko Rivera sobre una fotografía de David y algunos de sus amigos disfrutando de la velada.

La marcha de David ha coincidido con informaciones que han desvelado el desagradable episodio que la pareja tuvo que vivir mientras permanecía al lado de su hija en el hospital. Según ha revelado la periodista Marisa Martín Blázquez, uno de sus amigos descubrió que una persona del centro hospitalario estaba tomando imágenes de los amigos famosos que habían ido a visitarlos. Incluso se llegó a barajar la posibilidad de que alguien intentara captar la imagen de la pequeña Alma durante su ingreso, una situación muy incómoda que el hospital procuró zanjar de raíz.

Mientras el padre de su hija se reincorpora a su puesto de trabajo, pendiente de disfrutar las cinco semanas de paternidad que todavía le quedan, Anabel Pantoja no se quedará sola, sino que continuará contando con el incondicional apoyo de su madre, Merchi, quien llegó a la isla canaria antes de que su hija diera a luz y, desde entonces, sigue a su lado, convirtiéndose en un pilar fundamental para el bienestar de Anabel en estos días tan complicados.

