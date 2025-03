Pablo Urdangarin, ante un nuevo reto: «Mis padres están ilusionados por mí»

R. C.

Joquina Dueñas Martes, 1 de agosto 2023, 16:05 | Actualizado 17:06h. Comenta Compartir

Pablo Urdangarin ya ha sido presentado en su nuevo equipo, el Fraikin BM Granollers, y con la naturalidad que le caracteriza, no ha tenido problema alguno en hablar sobre sus padres durante el posado oficial. «Mis padres están ilusionados, contentos y felices por mí. Saben que lo puedo hacer muy bien», ha dicho. Entusiasmado con esta nueva etapa deportiva, espera «dar todo» de sí mismo. «Mucho trabajo, animar a todos mis compañeros y hacer grandes cosas. Ya veremos cómo se da la temporada», ha señalado.

Además, el deportista ha recibido los consejos de su padre para su inminente estreno, ya que Iñaki Urdangarin fue campeón olímpico de balonmano. «Mi padre me ha dado varios consejos, pero la mayoría es que disfrute, que esté contento y que haga lo que me gusta hacer». Ahora bien, cuando le han preguntado por otros miembros de la familia, como sobre su hermana Irene, ha preferido no pronunciarse.

Sobre su futuro, el sobrino del rey Felipe ha reconocido que sueña con formar parte de la selección española. «Todo depende de cómo vaya en estos dos años, y espero que sí, porque sería un sueño, pero poco a poco», ha comentado prudente.

Y mientras Pablo participaba en la presentación de su equipo, su madre y sus hermanos Miguel e Irene, están pasando unos días de vacaciones en Grecia junto a su familia. El destino elegido ha sido la isla de Spetses, en el Golfo Sarónico, donde se han encontrado con la reina Ana María.