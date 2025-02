La nueva ilusión de Alejandra Rubio

Joaquina Dueñas Martes, 11 de abril 2023, 17:34 Comenta Compartir

Alejandra Rubio ha sido pillada besándose con Carles Aleñá, un futbolista del Getafe de 25 años que militó en el FC Barcelona. Las fotografías las ha publicado en exclusiva la revista Pronto, y aunque ni la protagonista ni su entorno han querido confirmar nada, parece que los dos estarían pasando por un momento estupendo a tenor de las amplias sonrisas que lucen en las instantáneas.

Hace tres meses que la hija de Terelu puso punto final a su noviazgo con el malagueño Carlos Agüera y no se conocía que tuviera nueva pareja. De hecho, ni siquiera su madre tenía constancia de que fuera algo serio, o al menos, así lo ha trasladado. La presentadora ha explicado en Sálvame que no tiene «mucho que decir» y que no puede confirmar que exista una relación formal ya que no se lo han manifestado como tal. En todo caso, parece que sí que conoce al futbolista, aunque todo fue fruto de un encuentro casual.

El que sí asegura tener nociones de este incipiente noviazgo es Kiko Matamoros, que ha dicho que habrían comenzado hace tiempo, aunque habrían decidido mantenerlo en secreto por prudencia. Una postura que Terelu entiende ya que como ha reconocido, «este chico es deportista comprometido con su profesión y entiendo que haya preocupación porque nosotros, que somos la prensa, podamos alterar su trabajo».

Una prensa que ha buscado la primera reacción de la protagonista a las puertas de su casa, de manera infructuosa. La joven colaboradora de televisión salía contrariada y pedía perdón por no contestar mientras se subía a un vehículo. «No me grabes ahora, porfa, que salgo de casa llena de pelos de los gatos y todo», rogaba. «Lo siento en el alma, ya sabéis que os contesto siempre. Me da mucha cosa, pero… Perdón», se disculpaba.