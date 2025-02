Mujerhoy premia a «leyendas que han cambiado la historia»

Gloria Salgado Madrid Miércoles, 30 de octubre 2024, 16:48 | Actualizado 18:36h. Comenta Compartir

«Cuando éramos pequeños había muchos cumpleaños que eran especialmente importantes. Los 15, los 18, los 20, los 25… La importancia de estas fechas está directamente relacionada con la fiesta que quieres organizar y siempre quieres hacer algo bonito, porque sabes que lo vas a recordar toda la vida». Una definición de Samary Fernández Feito, directora General del Área de Lujo, Estilo de vida y Revistas de Vocento, que cobró todo el sentido durante la gala de los XV Premios Mujerhoy, que también celebraba su cuarto de siglo en los kioskos.

Una velada que tuvo lugar en la Real Casa de Correos de Madrid, en la que se congregaron rostros del mundo de la moda, el arte, la política, la empresa y el deporte, entre los que destacaron los premiados: la 'socialité' Isabel Preysler, los medallistas olímpicos Saúl Craviotto y María Pérez y las diseñadoras Carolina Herrera y Diane von Furstenberg, la creadora del icónico vestido conocido como 'wrap dress' que, por cierto, este año celebra su 50 aniversario. A los agasajados los definió Raquel Sánchez-Silva, presentadora de la gala, como «leyendas que no solo han hecho historia, sino que la han cambiado»

La primera en recoger su galardón fue Isabel Preysler. La 'socialité' fue reconocida por su relevancia y su influencia en la sociedad española. Un ícono de elegancia que estuvo acompañada por gran parte de su familia. Con ella subieron al escenario dos de sus hijas, Tamara Falcó y Ana Boyer, mientras que desde la mesa era aplaudida por sus yernos Fernando Verdasco e Iñigo Onieva, y su sobrino Álvaro Castillejo, acompañado por su esposa, Cristina Fernández Torres.

«Debo de estar haciéndome muy mayor porque me están dando muchos premios», comentó con simpatía Isabel Preysler, que dijo que estaba «llegando el momento de que empiece a retirarme y os deje a mis niñas, que son mucho más graciosas y divertidas que yo», en referencia a Tamara y Ana. No se marchó sin ponerse seria y tener unas palabras para «todas esas mujeres desconocidas que a lo largo de estos 25 años han procurado con gran esfuerzo hacer de este país un lugar mejor».

Ver 40 fotos Ignacio Ybarra, presidente de Vocento, da la bienvenida a la fiesta del 25 aniversario de Mujerhoy a Isabel Preysler, Tamara Falcó y Ana Boyer. Álex Rivera

El siguiente en recoger su galardón fue el medallista olímpico Saúl Craviotto, que reconoció la labor de las mujeres que le acompañaban en la velada y de las que están a su alrededor y le han hecho ser mejor», apuntando a su madre, sus hermanas, sus tres hijas y su mujer, a la que define como «mi persona favorita». Un emotivo discurso que terminó con el deseo que juntos, hombre y mujeres, mujeres y hombres, sigamos trabajando para que brillemos de forma igualitaria».

Carolina Herrera recogió el Premio Mujerhoy 2024 por su labor filantrópica a través de iniciativas como Carolina Herrera For Women in Arts, «una de las iniciativas más especiales para mí. A través de este programa impulsamos el talento y el deseo de adolescentes y jóvenes a los cuales el sistema se lo ha puesto un poco difícil», desarrolló am tes de dar paso a la deportista María Pérez, ganadora de dos medallas en las últimas olimpiadas, en París. Visiblemente emocionada por poder disfrutar de «una noche con grandísimas personas que, a parte de tener nombres extraordinarios, han hecho cosas muy buenas por nuestra sociedad», respondió a Isabel Preysler asegurando que «cuando decís que os tenéis que retirar ya, yo diría que todavía no. Como la más jóven de las que está aquí hoy me gustaría deciros que gracias por lo que hacéis y por el ejemplo que sois para esta sociedad. Gracias por todo lo que hacéis, no solo por el presente, sino también por el futuro».

La entrega de galardones terminó con un icono de la moda, la diseñadora Diane von Furstenberg. Aclamada por los presentes, a los que se ganó con su simpatía y cercanía durante el cóctel previo a la gala, donde se tomó fotografías con todos los que se acercaban a ella, recibió el premio de manos de Lourdes Garzón, directora de Mujerhoy. La creadora ofreció un inspirador discurso, la mayoría en español, en el que recordó su etapa como estudiante en Madrid, etapa en la que conoció a un joven «muy intenso» llamado Felipe González, una divertida anécdota para dar paso a historia que ha marcado su vida, la de su madre, prisionera en Auschwitz. Con ella aprendió que «el miedo no es una opción» y que «siempre hay un poco de luz para alejar la oscuridad».