El MoMa de Nueva York se rinde ante una deslumbrante Penélope Cruz

Con un impresionante vestido de Chanel de color rojo y escote joya, hacía su aparición una deslumbrante Penélope Cruz en el homenaje que le rendía el Museo de Arte Moderno de Nueva York (MoMa) por su trayectoria en Hollywood, «su condición de realeza dentro del cine español» y como «artista de importancia global». Un evento repleto de glamour al que acudieron otros rostros conocidos como la actriz Anne Hathaway, los cantantes Rosalía y Ricky Martin o la modelo Diane Kruger.

«Penélope Cruz ha maravillado al público del cine desde 1992 como artista convincente tanto en películas de acción y aventuras como en cintas de autor», decía en un comunicado el comisario de Cine del MoMa, Rajendra Roy. «Con una carrera en la que ha retratado a trabajadoras de fábricas, monjas y piratas, Penélope Cruz ha encarnado la feminidad en todas sus formas y arquetipos, ofreciendo representaciones con matices que pueden pasar de un melodrama desgarrador a una comedia y viceversa», señalaban.

Una emocionada Penélope Cruz aseguraba que «jamás imaginé que esta noche estaría aquí». «No recibiría este homenaje en el MoMa sin no hubiera tenido el privilegio de trabajar con directores brillantes, que me inspiraron, enseñaron y convirtieron en artista y en persona», reconocía la intérprete agradecida con todos ellos, pero muy especialmente con Pedro Almodóvar, «que me instruyó para no tener miedo y confiar en mí misma», afirmaba en su discurso. «Con él sigo aprendiendo a actuar, sobre la conducta humana y sobre mí», continuaba. Precisamente el director manchego recibió el mismo homenaje hace diez años. El cineasta no pudo acudir al evento para acompañar a su amiga aunque sí que envió un vídeo en el que mostraba su admiración.

Penélope Cruz comenzó en el mundo del arte a través de la danza. Estudió ballet clásico en el Conservatorio Nacional de Madrid. Tras su aparición en un videoclip de Mecano, su primera película fue 'El laberinto griego' de Rafael Alcázar en 1991 aunque su salto a la fama llegaría un año después con 'Jamón, jamón' de Vigas Luna, donde conoció al que años después sería su marido, Javier Bardem, que le daba la réplica en este largometraje. La de Alcobendas se convirtió en musa de Almodóvar desde su primera colaboración en 'Carne Trémula', en 1997, hasta la actualidad, cuando han presentado 'Madres paralelas'.

Ricky Martin, Rosalía y Penélope Cruz posando en la alfombra roja. REUTERS

La intérprete ha marcado varios hitos en la historia del cine español. En 2006 fue la primera actriz nominada al Óscar y al Globo de Oro como mejor actriz protagonista por su papel en 'Volver', precisamente del director manchego. Aunque esa vez no pudo ser, en 2009 sí se convitió en la primera actriz en conseguir el Óscar a la mejor actriz de reparto con 'Vicky Cristina Barcelona', de Woody Alen.

La madrileña es uno de los rostros más conocidos del panorama cinematográfico internacional muy demandada por las marcas más exclusivas. Como embajadora de Chanel, eligió para la el homenaje en el MoMa la interpretación de un modelo que ya habíamos visto en su versión nupcial ya que fue el que llevó Nina Flohr en su boda con el príncipe Felipe de Grecia el pasado octubre. Un diseño que forma parte de la colección de Alta Costura otoño-invierno 2020-2021 de la maison francesa. Una original creación con silueta reloj de arena, doble escote con un brocado bordado de cristal rematado con un lazo sobre el pecho y una voluminosa falda asimétrica que permitía ver las sandalias peep-toe negras de pulsera que completaban el conjunto.