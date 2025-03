Las zapatillas casi comestibles que calzan Harry Styles, Alessandra Ambrosio o Naomi Watts

Gloria Salgado Madrid Domingo, 19 de mayo 2024 | Actualizado 20/05/2024 14:18h. Comenta Compartir

En Saye gustan de predicar con el ejemplo. La marca española de zapatillas ofrece calzado sostenible, accesible y con estilo y, por si fuera poco, planta dos árboles por cada par vendido. Una firma que empezó a dibujarse hace siete años, cuando el mercado de sneakers estaba muy saturado. «Por eso creamos algo rompedor que estéticamente siguiera la tendencia real de la moda y que tuviera ese plus de sostenibilidad», recuerdan desde la casa. «Nos pusimos manos a la obra y en 2018 -señalan- lanzamos una exitosa campaña de crowdfunding en la plataforma de Kickstarter vendiendo así nuestras primeras 5.000 zapatillas en 30 días».

Todas las zapatillas se confeccionan con piel vegana hecha con maíz, muy agradable al tacto y de alta calidad. La línea The Greens Capsule (La cápsula de verdes) es una colección que también tiene piel vegana de manzana, que se elabora con la pulpa de las piezas que han sido desechadas. Esta pulpa se convierte en polvo y se transforma en residuo industrial 100% orgánico. Un material ecológico alternativo de calidad y suavidad excepcionales. Otra de las napas está elaborada con la pulpa de mangos que no cumplen los estándares del mercado y no se pueden vender para consumir.

Una de las alternativas vegetales más interesantes al cuero tradicional es la napa de cactus, que se comporta increíblemente bien bajo las normas de calidad y medioambientales más rigurosas, además de evitar el uso de productos químicos tóxicos. Otro de los elementos más utilizados en Saye es el hilo de bambú, un material antibacteriano por naturaleza y consume poca agua. Cuando se poda, los nuevos brotes crecen rápidamente, por lo que es un recurso increíblemente sostenible.

Las suelas de sus zapatillas están compuestas de hasta un 70% de caucho reciclado procedente de residuos de producción, con los que logran suelas de máximo rendimiento, comodidad y durabilidad. Las plantillas las elaboran a partir de los residuos sobrantes de las fábricas de colchones.

Innovación y diseño

«Seguimos innovando para conseguir más productos de este estilo», explican desde la marca, que incide en que se diferencian del resto de firmas en que «tienen un propósito claro detrás. Por cada par vendido en Saye plantamos dos árboles y creo que eso ya dice mucho de la marca, nos gusta predicar con el ejemplo». En 2022 se asociaron con BCome, plataforma líder en sostenibilidad para la industria de la moda a nivel global, para trazar meticulosamente su cadena de suministro y obtener información y claridad sobre su impacto en el medioambiente.

La filosofía de Saye, nombre que proviene de la frase en inglés Say yes to change, en español di sí al cambio, tiene mucho éxito fuera de nuestras fronteras, siendo España su quinto mercado, por detrás de Alemania, Estados Unidos, Reino Unido y Holanda.

Precisamente en Estados Unidos es donde sus zapatillas se han hecho más populares entre las celebridades, algunas tan relevantes como el cantante Harry Styles, las supermodelos Alessandra Ambrosio y Elsa Hosk, y los actores Jake Gyllenhaal y Naomi Watts. Un escaparate enorme, como cuando aparecieron en la portada la revista 'Time', cuando Elliot Page, se calzó unas Saye para contar a mundo que era transexual.