El vestido que la reina Letizia rescató del barro de la dana

«¿Será un vestido de las costureras de Zarzuela?». Era una de las frases más repetidas en los comentarios de las noticias sobre doña Letizia en el funeral de las víctimas de la dana, que tuvo lugar el pasado 9 de diciembre. El silencio parecía confirmarlo, sin embargo el mutismo era una muestra de respeto hacia los fallecidos y sus familiares. No era momento de hablar de estética, pero la pieza escondía un sentido mucho más profundo: fue adquirida por la estilista de la Reina en una tienda del municipio valenciano de Benetússer.

Se podría decir que el vestido llegó hasta la esposa de Felipe VI gracias a una cadena de favores que comenzó uno de los días posteriores a la tragedia. «Una noche ya nos íbamos para casa, pero estábamos reventados de quitar barro y nos sentamos un poco», narra por teléfono a este periódico Francis Mandingorra, propietaria del comercio Aloha Benetússer. «En ese momento entraron un chico y una chica y nos preguntaron si teníamos lavabo, porque, claro, no había bares, no había nada». Y el baño era justamente lo único que se había salvado del local de Francis. «Sí, sí, claro, pasa», respondió a los jóvenes de acento argentino. Cuando la joven salió del aseo, tras ver el destrozo del local, le dijo a la empresaria valenciana que era de un canal de noticias muy importante de Argentina y le ofreció hacer una entrevista, a lo que Francis accedió. «Me di cuenta que era en directo porque se quitó el pinganillo», explica, por lo que las reacciones fueron inmediatas y su cuenta de Instagram se llenó de mensajes con buenos deseos desde el otro lado del charco.

Entre multitud de bendiciones, había un mensaje de una tal Eva Fernández que decía trabajar para la Reina. «No le hicimos caso porque pensábamos que no era verdad», pero insistió tanto que al final, aunque incrédulas, Francis y su hija decidieron llamarla. «Nos dijo, 'entiendo que no os creáis que esto es verdad, podéis llamar a la Zarzuela y preguntar por mí'», narra la valenciana del primer contacto con la estilista de doña Letizia, que quería ayudar a los afectados por la dana. Pocos días después hicieron una videoconferencia con Fernández en la que mostraron los vestidos que consideraron más apropiados para doña Letizia y en la que eligió varias prendas.

«Eva iba a venir a conocerme y a recoger la ropa -detalla- porque venía a Valencia a visitar más locales», pero las lluvias volvieron a torcerlo todo y el día que la estilista se desplazaba hasta Valencia cerraron todos los accesos por una nueva alerta y no pudo llegar. Sin embargo, lejos de tirar la toalla, la estilista, para la que Francis solo tiene buenas palabras, contactó con el equipo de la marca de joyas Singularu, también afectada por la dana, que sí que podía acceder a la zona, y una de las chicas se acercó para recoger las prendas.

«Estábamos en pleno caos y le preparamos como pudimos los vestidos que seleccionó y la chica se los hizo llegar a la Zarzuela, con barro y todo», porque, explica, no tenían cómo limpiarlos. «Lo llevaron a sus propias lavanderías de la Zarzuela, me los enseñaron limpios y ya le ajustaron el vestido elegido. Los demás que no seleccionaron, me los devolvieron», señala con agradecimiento sobre la ayuda de Casa Real en un momento que a día de hoy sigue siendo muy difícil.

De Italia a Valencia

El vestido, de la marca española Marta en Brazil, iba destinado a la maleta de la Reina para su viaje oficial a Italia, pero «a última hora se cerró la fecha del funeral en Valencia y lo vieron apropiado para el acto», desvela Francis, que cuenta, como se ve en las imágenes, que le cambiaron los botones dorados por unos negros. «Yo no quise hacer mención ni lo publiqué porque era un funeral y no lo veía apropiado», puntualiza. Desde Casa Real le dijeron que no se preocupara, «habrá otra ocasión y se lo pondrá».

Dicho y hecho. El jueves 6 de marzo, con motivo del concierto homenaje por las víctimas del terrorismo, se lo enfundó de nuevo y, en esta ocasión, con los botones dorados originales. Curiosamente, lo conjuntó con unos pendientes de estrellas de Singularu, firma que ha usado en varias ocasiones desde la desgracia de la dana y gracias a la que pudo llegar a Zarzuela el vestido de la tienda de Francis, en la que perdió alrededor de 400.000 euros en género y material de trabajo.

Eso sí, a la espera de que puedan comenzar las obras de su negocio a finales de abril, «la ilusión» por todas las llamadas e interés recibido tras la aparición de la Reina con uno de sus vestidos, no se la «quita nadie».