Giorgio Armani. Reuters

Muere Giorgio Armani, icono de la moda italiana, a los 91 años

El diseñador, conocido como «Re Giorgio», deja un legado de elegancia y un imperio empresarial que mueve más de 2.300 millones de euros al año

C. P. S.

Jueves, 4 de septiembre 2025, 15:28

El mundo de la moda llora la pérdida de uno de sus grandes referentes. Giorgio Armani ha fallecido a los 91 años, según ha informado este jueves el Grupo Armani en un comunicado en el que ha expresado su «infinito dolor» por la muerte de su creador y fuerza motriz.

Considerado el símbolo de la elegancia italiana contemporánea, Armani supo unir creatividad y visión empresarial, levantando una firma que genera más de 2.300 millones de euros anuales. Apodado 'Re Giorgio', supervisaba con meticulosidad cada detalle de sus colecciones y de la gestión de su compañía, desde la publicidad hasta la preparación de las modelos antes de desfilar.

En los últimos meses su estado de salud se había deteriorado, lo que le obligó a ausentarse por primera vez en su carrera de los desfiles de la Semana de la Moda Masculina de Milán el pasado junio.

La empresa ha confirmado que la capilla ardiente se instalará este sábado y domingo en Milán, mientras que el funeral se celebrará en la intimidad familiar en una fecha aún por concretar.

Armani, que comenzó la carrera de Medicina con el objetivo de convertirse en cirujano, fundó la firma de moda de lujo en 1975 junto al arquitecto Sergio Galeotti, fallecido en 1985. En este tiempo, con Armani siempre al timón, la firma no ha dejado de crecer, hasta convertirse en el imperio que es hoy. Armani, que ha vestido a las estrellas de Hollywood dentro y fuera de la pantalla, cuenta con prácticamente todas las líneas de moda, desde la alta costura al prêt-à-porter; accesorios, perfumería o cosmética y tiendas en más de 80 países con una plantilla de cerca de 10.000 empleados.

