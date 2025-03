Elie Saab Jr: «Me encantaría vestir de novia a la princesa Leonor»

Gloria Salgado Madrid Domingo, 23 de abril 2023, 00:51 Comenta Compartir

El 24 de marzo de 2002 fue un punto de inflexión para Elie Saab. El diseñador libanés, conocido hasta entonces por vestir a Rania de Jordania en algunos de sus actos más relevantes, saltó al estrellato en la 74ª edición de los Oscar gracias a Halle Berry. Entre sollozos, recogía su premio a Mejor Actriz Protagonista por la película 'Monster's Ball', el primero logrado en esa categoría por una mujer negra. La intérprete acaparó todos los flashes con su galardón en la mano. Aunque, ya había sido el foco de atención horas antes, en la alfombra roja, gracias a su estilismo: un espectacular Elie Saab con el que estaba muy favorecida.

El vestido de Alta Costura, compuesto por un cuerpo de malla transparente con estratégicos bordados y una teatral falda roja que aportaba dramatismo al 'look', sigue siendo considerado uno de los mejores de todas las ediciones de los Oscar. La ya histórica pieza, que tiene su propia entrada en la Wikipedia y se exhibe en el Museo de la Academia, popularizó la firma Elie Saab. Desde entonces, no hay alfombra roja que se precie que no cuente con al menos uno de sus majestuosos diseños. Cabe recordar que en la última edición de los Oscar el diseño más aplaudido fue el voluminoso Elie Saab rojo que lució la modelo Cara Delevingne.

Pero no solo de alfombras rojas vive Elie Saab. La moda nupcial es otro de sus puntos fuertes, tal y como se pudo ver el pasado miércoles en la Barcelona Bridal Fashion Week, donde por primera vez mostraba sus propuestas para novia sobre una pasarela. Se trata de una de las iniciativas tomadas por el CEO de la firma, Elie Saab Jr, hijo del fundador. En una entrevista concedida a este periódico un par de horas antes de su desfile en la Ciudad Condal, donde brindó un despliegue de buen hacer ante más de 450 invitados, el heredero de la casa libanesa se mostró entusiasmado con su papel dentro del negocio familiar, en el que lleva cuatro años.

Un sueño hecho realidad

«Me di cuenta de que quería continuar el legado de mi padre desde niño. Para mí siempre fue mi sueño ser parte de la empresa y hacer crecer el negocio con mi padre». Un sueño que se ha hecho realidad gracias a las enseñanzas de su progenitor. «Lo vi pasando por muchos desafíos importantes en su vida y enfrentándolos de una manera muy positiva. Eso fue una gran lección. Y, por supuesto -añade-, estoy ansioso por compartir todo lo aprendido con mis hijos y la próxima generación».

Saab es consciente de que el futuro de la firma está en tus manos. Desde que tomase las riendas de la parte empresarial, en 2019, comenzó con una interesante estrategia de expansión que está obteniendo muy buenos resultados. «Estamos en camino de hacer crecer el negocio, y hacerlo de manera sostenible, en diferentes frentes. Nos lanzamos a nuevos caminos como el diseño de mobiliario, ropa para niños, relojes… La idea es -especifica- posicionar la firma como una marca de estilo de vida de lujo». Consolidando otras vertientes para alcanzar el nivel que «tenemos en alta costura, prêt-à-porter y novias». Una lista la de novias Elie Saab a la le encantaría sumar a la princesa Leonor. «Toda la familia real tiene un estilo tan elegante y un estilo tan bonito, en línea con lo que representa nuestra marca, que por supuesto nos encantaría acompañarles en su momento especial».