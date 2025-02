Dior presta un conjunto a doña Letizia

Gloria Salgado Madrid Viernes, 26 de julio 2024, 13:33 Comenta Compartir

Se habla más de lo que se pone que de lo que hace. Gajes del oficio de una Reina convertida en icono de moda internacional. Tanto es así que su último estilismo, un conjunto de Alta Costura de Dior lucido en la recepción oficial al equipo español de los Juegos Olímpicos de París 2024, ha sido cedido por la firma de lujo francesa, tal y como hace con las actrices más prestigiosas en las alfombras rojas. Un préstamo a cambio del escaparate que supone su imagen. Y es que doña Letizia es considerada una de las mujeres mejor vestidas gracias a un armario atípico que ha ido puliendo con el paso del tiempo.

El ropero de doña Letizia guarda prendas de todo tipo y condición al no tener un estilo definido. No deja de sorprender con propuestas arriesgadas, algunas muy alejadas de los cánones no establecidos de un miembro de una Familia Real. Y más si se trata de la Reina.

Caprile fue el primer diseñador de cabecera de doña Letizia por consejo de su suegra y cuñadas. Hasta que cogió confianza para tomar las riendas de su guardarropa, con algunas decisiones excelentes entre muchas poco acertadas. Entonces apareció su otro Felipe. Varela. Fue fiel a la aguja del discreto diseñador para los actos más destacados durante muchos años.

La ya Reina consiguió un estilo más pulido, aunque siguiese sin ser definido. Dejó de lado su faceta más ñoña para experimentar con la moda y atreverse con 'looks' que no se asocian a la Monarquía. Doña Letizia es capaz de vestir un día un sobrio (y aburrido) traje de chaqueta gris, a epatar con un conjunto más propio de una celebridad paseando por una alfombra roja o dejar perplejos a los presentes con aberturas que dejan al descubierto su trabajada figura.

Tras la cuarentena, acentúo su inclinación a la austeridad, repitiendo más piezas e incluyendo nuevas firmas de autores españoles para apoyar la moda española, de la que es la mejor embajadora. Pero las prendas de marcas de bajo coste también se han multiplicado en su guardarropa, incluso para cenas de gala. Una tendencia que la ha convertido aún más en foco de atención, puesto que cualquiera puede copiar su vestuario. Piezas que han alcanzado precios desorbitados en las plataformas de segunda mano, como aquel de Mango de 50 euros con el que coincidió con una premiada y se ofrecía por 500 una vez se agotó en tienda.

Frisan dos décadas desde la primera imagen grabada en el imaginario popular de doña Letizia, con aquel dos piezas firmado por Armani que no era de su talla. Fue en su presentación oficial como pareja del entonces príncipe Felipe. La moda no era su punto fuerte, como evidenció en otras muchas ocasiones. Pero, con el tiempo, ha demostrado que lo difícil es que cometa un error en el vestir.