Blake Lively, un referente de estilo desde 'Gossip girl'

Gloria Salgado Madrid Sábado, 17 de agosto 2024, 00:05 | Actualizado 14:28h. Comenta Compartir

l romance de Blake Lively con el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York viene de lejos. El personaje con el que logró fama mundial, Serena Van der Woodsen, lucía palmito por sus escaleras con el uniforme de su elitista colegio. Unas escalinatas que sigue subiendo anualmente con piezas de ensueño en la popular gala del MET, donde es una indispensable. Y es que desde su recordado papel en la serie 'Gossip Girl' es una de las mujeres más esperadas en las alfombras rojas al ser un referente de estilo. Y el mérito es todo suyo, ya que, como ella misma ha comentado, no tiene estilista y se comunica directamente con los diseñadores.

Una relación profesional que acabó convirtiéndose en amistad en casos como el de Frida Giannini, antaño directora creativa de Gucci, y Karl Lagerfeld, al que conoció al acudir a uno de sus desfiles, convirtiéndose en una de sus musas. No en vano acabó siendo imagen de la marca por decisión del conocido como Káiser de la moda pese a que, se rumorea, los directivos de la casa de lujo francesa no la querían como embajadora.

Adicta confesa a los zapatos y los bolsos, es una apasionada de la moda y puede presumir de tener buen ojo, encontrando auténticas joyas vintage, como el vestido de lentejuelas de Versace que lució hace unas semanas durante la promoción en Nueva York de su última película, 'Romper el círculo'. Se trataba de una pieza, conocida como el vestido mariposa, lucida por Britney Spears en el 2002, en un desfile de la firma italiana en Milán. La actriz, gran fan de la princesa del pop, lo adquirió por más de 10.000 euros hace casi un año y esperó a la ocasión perfecta para lucirlo.

No es la primera vez que la intérprete se ha vestido a imagen y semejanza de Britney Spears. En 2015 se hizo viral al imitar junto a su marido, Ryan Reynolds, el estilismo completo en tejido vaquero que lució en los American Music Awards de 2001 a juego con su entonces pareja, Justin Timberlake. Un atuendo tan hortera como recordado.

Pese a la admiración por Spears, la cantante favorita de Blake Lively es su gran amiga Taylor Swift, madrina de los hijos de la actriz y Ryan Reynolds, un dato que dio a conocer cuando felicitó el cumpleaños al actor: «Saludos a Ryan, el donante de esperma de mis ahijados». Además, Lively dirigió en 2021 el vídeo musical de la canción 'I Bet You Think About Me', y se trasladó con su familia hasta Madrid para acompañarle en uno de sus conciertos, al que acudió como una auténtica 'swiftie'.

Lively es una maestra adaptando su estilo a las circunstancias, como demuestra en cada gala del MET, siendo una de las anfitrionas en 2022. Además de dar siempre en el clavo interpretando las temáticas impuestas por la todopoderosa Anna Wintour, siempre combina sus estilismos con el tono de la alfombra de cada edición, a la que no acudió este año, siendo lo más comentado de la noche.

La actriz tiene una estrecha amistad con la editora jefe de la edición estadounidense de Vogue, de la que Lively es portada del número de septiembre. «Gracias, Anna Wintour, por estar de mi lado desde que era más de Burbank -de donde es originaria- que de Nueva York, y por no animarme nunca a quitarme lo de Burbank, sino a seguir siendo fiel a lo que soy en el fondo», dijo la actriz públicamente cuando salió a la venta la revista con su perfil como protagonista.

Un rostro que se hizo conocido a nivel mundial gracias a su papel en 'Gossip Girl', y eso que estuvo dudando si aceptarlo al tener reparos a la hora de comprometerse con un proyecto tan a largo plazo como una ficción, en la que finalmente estuvo siete años interpretando a Serena Van der Woodsen, personaje convertido en icono de estilo. Fue precisamente cuando mostraron a Lively los estilismos que luciría la del Upper East Side cuando sus dudas se disiparon.

Temas

Moda