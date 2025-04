La bisnieta del patronista de Balenciaga triunfa con su firma de moda

Gloria Salgado Madrid Domingo, 22 de septiembre 2024 | Actualizado 24/09/2024 14:33h. Comenta Compartir

Aún no había descubierto que su bisabuelo había sido uno de los patronistas del maestro Cristóbal Balenciaga cuando Sandra Alejandre (Madrid, 1996) sintió el gusanillo por la costura. El destino quiso que siguiese sus pasos en un oficio en el que su marca, Alejandre, acaba de ser reconocida como la mejor firma emergente de la 80 edición de la pasarela Mercedes-Benz Fashion Week Madrid.

Alejandre se suma así a la lista de ganadores de Mercedes-Benz Fashion Talent y sigue la estela de grandes nombres como Ernesto Naranjo, Dominnico, Ousiders Division, Rubearth, Emeerree o Pepa Salazar representando la moda emergente nacional fuera de nuestras fronteras, concretamente en la pasarela de Mercedes-Benz Prague Fashion Week. «Este galardón nos va a permitir, como marca, seguir avanzando en el camino que queremos hacer en cuanto a poder ofrecer productos más cercanos a la ropa de calle y poder seguir apostando por colecciones anuales», declaró emocionada la diseñadora al recibir el premio, que supone «un reconocimiento a mi trabajo, al esfuerzo, al sacrificio y al cariño que le pongo a mi trabajo», añadía.

Alejandre se impuso entre las nueve finalistas del premio con una colección titulada 'Core', inspirada en la estrecha unión que existe entre el trabajo y la vida personal de un artista. Las piezas que conforman la colección son una revisión de los patrones clásicos, reinterpretados y contagiados por la identidad lencera de la marca. A través de siluetas enriquecidas, la superposición de prendas y el contraste de diferentes estilos, la propuesta ganadora consigue transformar activamente las esencias y peculiaridades de la feminidad moderna.

Su propuesta cautivó al jurado, que destacó de Alejandre el equilibrio entre la personalidad y la proyección comercial de la firma, aunque lo que más ilusión hizo a la diseñadora es que «valorasen la madurez y evolución de la marca y resaltasen el nivel de confección y ejecución de las prendas», que tacharon de exquisita. De casta le viene al galgo. Sus piezas son reconocibles por «una fuerte identidad lencera que buscan embellecer el cuerpo y vestirlo de una forma diferente, intentando alejarse de lo clásico pero ofreciendo calidad y diseño, acercándose cada vez a una visión más comercial y tangible», explica Alejandre sobre su propuesta en la que la lencería tiene un lugar privilegiado: «Es algo que me ha gustado desde siempre y me ha producido mucha fascinación y curiosidad por el nivel de detalle que tienen estas prendas y que, sin embargo, siempre quedan cubiertas y relegadas a un segundo plano».

A pesar de ser un talento novel, la creadora madrileña tiene una clara proyección internacional envidiable, contando ya con una cantera de celebridades de la talla de Dua Lipa, Karol G, Kourtney Kardashian, Natalia Lacunza, Julia Fox, Nathy Peluso, Amaia y Bad Gyal. «En general, vestir a personas conocidas te da visibilidad en mayor o menor medida. Sí que es cierto que con las que mayor repercusión he notado ha sido con Julia Fox, Dua Lipa y Karol G», explica Alejandre a este periódico. Hasta figuras de su calibre llega a través de sus estilistas, que suelen contactar con la firma «por redes sociales o mail y también a través del showroom, lo cual ayuda mucho».

Pese a la fama, no olvida la primera pieza que confeccionó, «una falda base en la universidad, en las clases de patronaje y confección. Hasta entonces yo nunca había cosido nada y mucho menos sabía utilizar una máquina de coser, era de las cosas que más curiosidad me producía y más ganas tenía de aprender» y de las primeras prendas que más recuerda «es la chaqueta sastre que hicimos en la carrera, precisamente por su complejidad y sus múltiples piezas, pero también por lo que disfruté haciéndola debido a la meticulosidad que requería. Me gusta siempre ir al detalle».