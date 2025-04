Un altavoz contra las falsificaciones

Gloria Salgado Domingo, 10 de septiembre 2023, 01:05 Comenta Compartir

Acercar al público la moda de autor española es el principal objetivo de Madrid es Moda. Un propósito que ha llevado a que la plataforma haya sido elegida como escenario para reivindicar el cese de las falsificaciones en el sector textil. Una lacra muy extendida en nuestro país. Según los últimos datos de 2023 de la Oficina Europea de la Propiedad Intelectual, el 20% de la ciudadanía española admite haber comprado productos falsos en los últimos doce meses. Esta cifra está muy por encima de la media de la Unión Europea, que es del 13%.

Las falsificaciones destruyen empleo, y su venta y consumo limitan la creación de nuevos puestos de trabajo y preservación de los oficios y artesanías que son patrimonio cultural de nuestro país. Además, anualmente se registran pérdidas millonarias que afectan directamente a las industrias asociadas a la moda de autor, como es el caso de los talleres, los pequeños comercios o los proveedores de tejidos y fornituras.

Por esta razón, la apertura de Madrid es Moda en el Museo Arqueológico Nacional acogió el pasado jueves la firma de un manifiesto contra el mercado de las copias. Gerard Guiu, director general de Andema (Asociación para la Defensa de la Marca), fue el encargado de leer el documento, donde invitó a todos los integrantes de la cadena de producción y consumo del mundo de la moda a preservar y fomentar el diseño creativo, la autenticidad y la autoría intelectual. También a luchar contra las falsificaciones y a favorecer la concienciación y sensibilización de toda la sociedad para asegurar el desarrollo económico, social y cultural del país.

Una rotunda reivindicación contra esta problemática que se ha plasmado también en forma de camisas con mensajes contra las copias, como 'Original is chic' (la originalidad es chic), 'Intellectual property = future' (Propiedad intelectual = futuro), 'Fake kills design future' (Las falsificaciones matan el futuro del diseño), 'Don't steal, wear real' (No robes, viste autenticidad) o 'Be originals not a fake' (Se original, no una copia). Unas prendas creadas por la Oficina Europea de la Propiedad Intelectual en colaboración con el diseñador griego JP John Pan que mostraron varios modelos.

El valor del tiempo

Esta es una gran iniciativa para defender la moda de autor por parte de Madrid es Moda, que levantó la persiana de la Semana de la Moda con un espectáculo que fusionó moda y flamenco en el museo antes de leer el manifiesto. Un evento urbano abierto al público e inspirado en las artesanías y en las creaciones que nacen a partir del trabajo manual, en las que el tiempo y la experiencia son la base de su valor.

El cantaor Antonio Carbonell, el bailaor El Yiyo y el guitarrista Pepe Montoyita, grandes figuras internacionales del flamenco, marcaron el paso de las modelos sobre el patio del museo. Y lo hicieron a ritmo del martinete, antiguo palo del flamenco que nació en las fraguas y que atesora el recuerdo de los golpes del herrero sobre el metal, simbolizando el tiempo y estableciendo así un paralelismo entre las dos disciplinas artísticas. Al finalizar, las modelos continuaron desfilando por céntricas calles de la capital.

Una cuidada puesta en escena que dio el pistoletazo de salida a una edición con un amplio programa de presentaciones de colecciones, desfiles y exposiciones de más de 30 diseñadores celebradas en talleres y lugares emblemáticos. Originales citas que continuarán acercando la moda de autor al público, convirtiendo las calles en una pasarela.