Alexandra Pereira, la evolución de la 'influencer' española más internacional

Alexandra Pereira se siente orgullosa de ser 'influencer'. Un término tan denostado que hasta sus coetáneas lo rechazan. La gallega, sin embargo, es una palabra con la que se siente cómoda. Pertenece a la primera promoción de españolas que se adentraron en el mundo digital a través de sus blogs de moda. El suyo, bautizado como Lovely Pepa en homenaje a su bulldog francés, llegó a ser el más leído de España y uno de los treinta más seguidos en el mundo en poco más de tres años.

Ya entonces comentaba a este periódico que la reconocían por la calle en España, Italia o Estados Unidos. «En unas navidades estaba en una tienda de moda muy conocida y unas niñas me reconocieron y se empezaron a volver locas. La gente se emociona mucho y se han llegado a poner a llorar -explicaba aún incrédula-. Es un fenómeno rarísimo pero es maravilloso». No tardó en elegir con quién trabajar o no en la industria, en la que desató pasiones para bien y para mal, logrando que Vogue cerrase sus foros, donde las críticas a su figura traspasaron los límites. Fiel a sus principios y para no decepcionar a su comunidad, aseguró que rechazó un trabajo en el que le pagaban entre 50.000 euros y 75.000 euros porque «no hubo 'feeling' con la marca, ni con la acción ni con la persona que lo proponía».

Con la llegada de Instagram tuvo que reinventarse y dejar de lado su bitácora, con la que comenzó como entretenimiento mientras estudiaba Derecho Económico por la Universidad de Vigo, ciudad en la que nació el 13 de abril de 1988. Sus estilismos sencillos sustentados en prendas de bajo coste, lo que ella misma confesó que era parte clave de su éxito, dieron paso a 'looks' mucho más sofisticados confeccionados con piezas no aptas para todos los bolsillos, ofreciendo un perfil más aspiracional.

Criticada por la evolución, fruto de que las casas de lujo se la rifen, y tachada de estar cada vez más alejada de la realidad y ser distante con sus casi dos millones y medio de seguidores en Instagram, comenzó a publicar vídeos semanales en YouTube, donde frisa los 300.000 suscriptores. Un modo de recuperar la cercanía con sus fieles, que de esta manera pueden seguir su ajetreado día a día, que ahora se desarrolla, la mayoría del tiempo, en Dubái, lugar en el que reside con su marido y su hijo después de su paso por Madrid y París. Rutinas deportivas, trucos de belleza y viajes comparten protagonismo con su pilar: la moda.

Y es que Pereira es, desde hace años, una indispensable del 'street style' internacional, fiel a las semanas de la moda de París y Milán, ciudades en las que tiene su propio equipo de trabajo y donde los fotógrafos la persiguen para inmortalizar sus entradas a los desfiles. En 2017 debutó sobre la pasarela italiana de la mano de Dolce & Gabbana, un país en el que recientemente fue portada de la revista Grazia junto a Karen Wazen, Veronica Ferraro y Yoyo Cao destacando su éxito en el emprendimiento digital.

Admiradora de Olivia Palermo «porque es una chica bajita como yo, mide 1,60, y se saca mucho partido». «Tanto su estilo de vida y como su forma de vestir concuerda mucho con el mío. Me encanta que arriesgue siempre combinando 'prints', que es muy complicado, y siempre salga airosa», explica. O Nati Abascal: «Es elegancia pura». También es fan del trabajo de Daniel Roseberry como director creativo de Schiaparelli, Roberto Diz o Jorge Redondo, con el que ha lanzado una colección cápsula de vestidos de fiesta. Y, por supuesto, a Santos Costura, con el que trabaja desde sus inicios y, aunque pudo elegir cualquier firma de lujo de renombre internacional, fue el elegido para dar forma a su vestido de novia.

Un guiño a Lovely Pepa y a su habilidad para mantenerse en un sector en constante evolución en el que ya ha complicado las bodas de cristal.