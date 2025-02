Meryl Streep anuncia su ruptura matrimonial tras triunfar en Oviedo

J. A. G. Sábado, 21 de octubre 2023, 13:13 | Actualizado 21:51h. Comenta Compartir

Meryl Streep ha sido sin duda la gran estrella de los Premios Princesa de Asturias, donde se ha ganado a la ciudad de Oviedo con su cercanía y simpatía y donde el viernes emocionó al teatro Campoamor con su discurso sobre el don de la empatía. Nadie sospechaba que este sábado iba a volver a convertirse en protagonista de una noticia que, por inesperada, sorprendió a todos.

La ganadora de tres Oscar lleva más de seis años separada del escultor Don Gummer, con quien se casó hace 45 años y con el que tiene cuatro hijos. Así lo reveló en exclusiva el portal de cotilleos Page Six del diario New York Post, citando declaraciones textuales de un portavoz de la actriz. «Gummer y Streep llevan más de seis años separados, pero siempre se cuidarán el uno al otro. Han elegido vidas separadas», señala el citado portavoz, del que no se aporta el nombre.

Durante su estancia estos últimos días en los que ha revolucionado Oviedo, Streep, de 74 años, no ha estado acompañada de su marido, el conocido escultor Don Gummer, de 76. Pese a ello la intérprete de 'Memorias de África' no ha dejado de lucir su alianza de boda en la mano izquierda, como se pudo ver durante su vibrante discurso en el Campoamor.

De hecho, quien la ha acompañado fue su hermano, el artista y pintor Harry William Streep, quien, por cierto, fue el que les presentó en Nueva York hace 45 años. Según apunta Page Six, la última vez que el matrimonio posó junto se remonta a los Oscar de 2018, en los que la veterana actriz competía en la que era su 21ª nominación en la categoría de Mejor Actriz Protagonista por 'Los papeles del Pentágono', premio que finalmente se llevó Frances McDormand por 'Tres anuncios a las afueras'.

Cinco nietos

Streep y Gummer son padres de cuatro hijos, el cantautor Henry Wolfe, de 43 años, y las actrices Mamie Gummer, de 40; Grace Gummer, de 37, y Louisa Jacobson, de 30. También tienen cinco nietos.

Ampliar Meryl Streep y su marido Don Gummer, en los Oscar de 2012. Reuters

La pareja se conoció en 1978. El estudio de Gummer en Nueva York había quedado a cargo del hermano de Meryl, Harry, buen amigo del escultor. Por indicación de Harry, la actriz se trasladó al estudio. Cuando Gummer regresó de sus vacaciones la conoció, se convirtieron en amigos inseparables y en septiembre de ese año se casaron.

Ambos comparten tres propiedades en Connecticut, Nueva York y Pasadena (California), donde está la casa familiar, una residencia de mil metros cuadrados construida en un bosque, alejado de las miradas curiosas.