María Pombo deslumbra en los Premios de la Moda de España con un diseño del extremeño Jorge Redondo

Una impresionante alfombra roja, como no podía ser de otra manera tratándose de este evento, abrió la que ha sido la primera edición de los ... Premios de la Academia de la Moda de España, por la que han paseado con atuendos deslumbrantes diferentes celebridades y rostros muy conocidos del panorama nacional e internacional el pasado jueves, día 13 de junio.

La gala se llevó a cabo en el Teatro Fernán Gómez Centro Cultural de la Villa, de Madid, convirtiéndose en alfombra roja las escaleras de la Biblioteca Nacional de España, al lado del teatro, por la que pasearon rostros tan conocidos como Nieves Álvarez, Paula Vázquez, Patricia Conde o María Pombo, así como las extremeñas Soraya Arnelas y Raquel Sánchez Silva todos ellos luciendo espectaculares diseños por la alfombra roja al estilo de la MET Gala.

Elena S. Sánchez y Rafael Muñoz recibieron a los nominados e invitados, vestidos también ellos con espectaculares diseños.

Nieves Álvarez, quien llegó impecablemente vestida de Jorge Redondo con un espectacular vestido de princesa de color rojo pasión, fue la presentadora de los premios además de estar nominada en una de las categorías de la noche en la que se contó con las actuaciones de Marta Sánchez, de Duncan Dhu, OBK y los eurovisibos Nebulossa.

Toda la gala estuvo dedicada a la moda española, además de llevarse a cabo un tributo al legado dejado por Cristóbal Balenciaga, quien celebraría su 129 cumpleaños en el presente año 2024.

La directora de Comunicación y Participación de RTVE destacó la importancia de estos premios señalando la necesidad de la industria de un reconocimiento. «así que de lo que se trata hoy es de dignificar a la profesión y de poner en valor a todas las personas detrás de ella», señaló.

María Pombo, espectacular de Jorge Redondo

La madrileña María Pombo, una de las primeras creadoras de contenidos del internet español y que cuenta con más de 3 millones de seguidores en la red social Instagram, ha sido una de las invitadas a la gala. La influencer no podía faltar en este evento siendo uno de los rostros favoritos de las principales firmas de moda.

Pombo llegó a la alfombra roja con un impresionante vestido de tul transparente en color azul que dejaba adivinar las curvas de la influencer. Escote asimétrico, abertura lateral y una cola XXL diferenciaban el vestido de la madrileña firmado por Redondo Brand de la firma de Jorge Redondo, con quien llegó Pombo a la gala.

Jorge Redondo ha vestido a María Pombo en otras ocasiones y además fue uno de los diseñadores más elegidos para los premios de la moda.

La influencer señaló que se estaba haciendo historia con la primera edición de los premios. «Yo suelo apostar muchísimo por los diseñadores españoles. Ahora voy vestida de Jorge Redondo y más que un diseñador, para mí es un amigo. Es un orgullo que haya confiado en mí desde hace tantos años».

Por su parte, Jorge Redondo señaló que era muy fácil vestirla; «Gracias a ayudas como la que me otorgó María, he llegado a donde estoy. Me hace muchísima ilusión estar aquí con ella, porque es una de las grandes de nuestro país. Nos ayuda a mostrar la moda de nuestro país y es todo un orgullo».

Ganadores

Los premios contemplaban 8 categorías para las que los nominados fueron elegidos con la votación de 129 Académicos de la Fundación Academia de la Moda Española en homenaje al aniversario 129 del nacimiento de Balenciaga.

En la categoría Mejor Colección se hizo con el premio 'Follow Me 004', de Acromatyx. El premio de Honor fue para Pedro del Hierro, el Premio Internacional para Paco Rabanne, la Mejor Colección de Calzado, Joyería y Complementos para Índico –Suma Cruz. Por su parte, el premio Talento Novel recayó en Carlota Barrera, la Mejor Presentación para Merina – Oteyza, el Mejor Proyecto Empresarial para Jeanología, el Premio Embajador de la Moda Española para Rossy de Palma, el Premio Impulso y Difusión de la Moda Española para Madrid es Moda y el Premio a la Sostenibilidad, Innovación y Altas Artesanías Aplicadas a la Moda para Leandro Cano.