María Estévez ha sido la cuarta expulsada de la primera edición de 'Maestros de la Costura Celebrity'

En la última entrega de 'Maestros de la Costura Celebrity', que tuvo lugar el pasado 27 de febrero, afianzándose así del todo el programa en la noche de los jueves tras su estreno en domingo, se despidió a la cuarta expulsada de la temporada; María Esteve, quien pasó la anterior semana enferma, lo que pudo haber influido en el bajo nivel mostrado durante la noche.

Tampoco estuvo a la altura de lo esperado por los jueces Carmen Farala, una de las favoritas de la edición y que en esta ocasión estuvo en la cuerda floja.

Para la primera prueba, el programa contó con la visita especial del diseñador de interiores Lorenzo Castillo. Los aprendices, colocados en parejas, tuvieron que recrear la mítica chaqueta 'Perfecto', una prenda que nació en el año 1928 por un encargo que recibieron los hermanos Schott por parte de un motero, quien les pidió una prenda que, además de protegerles del viento, pudiera protegerles ante las posibles caídas, una prueba en la que participó también Alejandro Palomo, uno de los jueves del programa.

La chaqueta 'Perfecto' fue la primera en la que se colocaron cremalleras, convirtiéndose, gracias a las industrias de la música y del cine, en un signo de modernidad.

Cada pareja debió confeccionar una chaqueta versionando esta clásica prenda pero tomando para ello el estilo de Lorenzo Castillo y usando tejidos de tapicería.

Eduardo Casanova cosió con la Terremoto de Alcorcón, María Estévez con Pilar, Laura con Edu Soto y Carmen Farala con Óscar. Por su parte, Mónica Cruz quedó sin pareja, si bien el jurado tuvo en cuenta esta desventaja a la hora de evaluar los trabajos presentados.

De entre todas las prendas presentadas, los jueces encontraron que el chaleco presentado por Carmen y por Óscar era impecable y la chaqueta de Edu y la Terremoto llevaba una buena combinación de telas. No convenció por su parte el chaleco de Edu y Laura, la chaqueta de Pilar y María ni la chaqueta de Mónica Cruz, quien fue finalmente la peor de la prueba. Por su parte, los mejores fueron Carmen Farala y Óscar.

Un homenaje a la moda asturiana

Tras la primera prueba, aprendices y jueces se desplazaron hasta la ciudad de Oviedo, concretamente al pie de la Catedral de San Salvador de Oviedo donde conocieron a la diseñadora de moda asturiana Celia Bernardo, conocida como Celia B, quien elabora prendas con una gran personalidad con colores y diseños vibrantes que parecen sacadas de un mundo de fantasía.

Aquí, los jueces del programa; María Escoté, Lorenzo Caprile y Alejandro Palomo, junto a la presentadora Raquel Sánchez Silva, decidieron que los jefes del taller serían los peores de la anterior prueba, en este caso Mónica Cruz y Edu Soto. Mónica hizo equipo con Pilar, Óscar y la Terremoto mientras que Edu eligió a Carmen, Laura, María y Eduardo Casanova.

Por su parte, Carmen Farala, la mejor de la prueba anterior, tuvo el privilegio de ser quien asignara los diseños que debía confeccionar cada equipo, siendo el más complicado para el equipo de Mónica Cruz.

A pesar de que contaba con más miembros, el equipo verde no supo organizar correctamente el trabajo y cuando tan solo quedan 10 minutos de prueba no tenían el vestido montado.

Fue el equipo de Mónica el mejor valorado por el jurado, de forma que Edu Soto, Carmen Farala, Eduardo Casanova, Laura Sánchez y María Estévez tuvieron que enfundarse en los delantales negros para hacer frente a la prueba de eliminación en la que tuvieron que diseñar y confeccionar un conjunto de ropa interior femenino y un tocado o sombrero a juego.

También en esta última prueba contaron con dos visitas; la presentadora y vedette Lorena Castell y el sombrerero Betto García estuvieron en el taller para aconsejar a los concursantes en este último reto de la noche.

Edu Soto presentó un conjunto de encaje, Casanova un body lencero, Laura un body inspirado en los años 50, Carmen Farala otro body, si bien el jurado señaló que era más un traje de baño que lencería y María presentó un conjunto de dos piezas que no terminaron de encajar por falta de elasticidad en los tejidos escogidos.

Tras la deliberación del jurado, la expulsión se debatió entre Carmen Farala y María Estévez, siendo esta última la que tuvo que decir adiós al taller.

Estévez se tomó la expulsión con una gran deportividad; «Estoy contenta, he tenido una participación irregular, he empezado a tirar hoy y estoy feliz de haber llegado hasta aquí. Mi nivel de costura no ha llegado cuando tenía que llegar», señaló.

Alejandro Palomo le dijo que había sido «un regalo» conocerla, mientras que María Escoté le dijo «vete tranquila, has hecho un gran trabajo».

También la presentadora, la extremeña Raquel Sánchez Silva, quiso sumarse a las palabras de cariño de los jueves y le dijo: «has sido una de las concursantes más auténticas que han pasado por aquí».

Tras esta cuarta expulsión son 8 los aprendices que quedan en el programa; Pilar Rubio, Edu Soto, Mónica Cruz, La Terremoto de Alcorcón, Eduardo Casanova, Óscar Higares, Laura Sánchez y Carmen Farala.

Siguen los buenos datos de audiencia

Desde que llegar a la televisión, esta primera edición de 'Maestros de la Costura Celebrity' está obteniendo muy buenos datos de audiencia. Esta semana, con cifras muy similares a la semana anterior, ha logrado un 11,2% de cuota de pantalla con 3.011.000 espectadores, 26,4% de fidelidad y 794.000 espectadores de media.

Una semana más, el líder de la noche fue Telecinco con 'GH Dúo', que logró un 13,9% de cuota de pantalla con 888.000 espectadores en su final.

Antena 3, se despidió de 'Honor' con un 7,4% de share, Cuatro, con 'Horizonte', logró un 8,7% mientras que La Sexta se queda en un 4,7% con 'Conspiranoicos'.