'El Cordobés' padre e hijo, juntos por primera vez

Joaquina Dueñas Miércoles, 15 de febrero 2023, 16:33 Comenta Compartir

«La foto de mi vida», así describía Manuel Díaz la imagen que él mismo publicaba en sus redes sociales del primer encuentro privado con su padre, Manuel Benítez. Más de medio siglo ha esperado el diestro, que tiene 54 años, para poder tener esa primera cita con su progenitor, de 86, que este martes era proclamado V Califa del toreo en Córdoba. Ese fue el acto elegido por 'El Cordobés' padre y 'El Cordobés' hijo para hacer su primera aparición pública. En el acto, ambos estuvieron acompañados por sus respectivas parejas, María de los Ángeles Quesada y Virginia Troconis, y también participó Julio, el menor de los cinco hijos que Manuel Benítez tuvo con la que fuera su esposa, la francesa Martina Fraysse. Julio, además de ser el más conocido por haber seguido también los pasos de su padre, es el único que guarda una excelente relación con su hermanastro desde hace años.

Durante el evento, todos se saludaron muy cariñosamente y fue tan emotivo que incluso Virginia Troconis no pudo evitar las lágrimas a ver a su marido cumplir su sueño. En febrero del año pasado, Manuel Benítez pasaba por una situación de salud extremadamente complicada y tenía que ser intervenido de urgencia en dos ocasiones por problemas cardíacos. Ese trance parece que fue el detonante que le llevó a querer afrontar todos los asuntos pendientes entre los que estaba un acercamiento a su hijo.

De hecho, poco después, en marzo, trascendía que ya habían empezado los primeros contactos telefónicos entre padre e hijo. «Él me ha tendido un guante y yo lo he recogido», contaba por entonces Manuel Díaz. «Las cosas se están afianzando bien», explicaba prudente al tiempo que anunciaba que si había alguna novedad, lo contaría con total naturalidad como ha hecho siempre. Y así ha sido.

Por su parte, 'El Cordobés' padre se mostraba entusiasmado: «No tengo palabras, estoy muy contento con todo, todo viene en su momento, gracias a Dios, estamos aquí y vamos a navegar en el mismo barco». «Es un hombre muy cariñoso, bastante luchador y un torero de casta», decía de su hijo recién aceptado y describía a su nueva nuera como «muy buena». «Nos queda todavía mucho camino para dialogar, para navegar y pasar muy buenos ratos juntos. Todo lo que antes no hemos disfrutado, lo vamos a disfrutar ahora. Y estamos de acuerdo en todo. Él es mi hijo y yo soy su padre», afirmaba por primera vez.

El encuentro no ha sido tarea fácil. Para empezar, fueron los tribunales quienes determinaron la paternidad de Manuel Benítez en el año 2016. Además, años antes cuando Díaz hizo público que adoptaría el mismo sobrenombre que Benítez en los ruedos, el recién nombrado V Califa del toreo consiguió que muchos empresarios anularan los espectáculos y no dudó en emprender acciones legales que no le dieron la razón. Cincuenta años de desplantes que no lo cargaron de rencor aunque sí llegaron a hacerle tirar la toalla en 2015 y así se lo confesaba a Bertín Osborne en el programa de entrevistas 'En tu casa o en la mía' meses antes de presentar en febrero de 2016 la demanda de paternidad, algo a lo que se había resistido hasta entonces en pro de una conciliación que parecía que nunca llegaría.

«Mamá, yo sé quién es mi padre y quiero ser torero». Estas fueron las palabras que, siendo un niño de solo once años, Manuel Díaz dijo a su madre al pisar por primera vez una plaza de toros. Ahora es el padre quien por fin ha reconocido a su hijo. Entre las felicitaciones más especiales, las de Alba Díaz, la hija de 23 años que tuvo con su exmujer, Vicky Martín Berrocal, y la de la propia Vicky, con quien tiene una excelente relación. Anne Igartiburu, Eva González, Jorge Cadaval, Remedios Cervantes o Paula Echevarría están también entre los rostros conocidos que se han sumado a su felicidad.