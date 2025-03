Maduro amenaza al español Jordi Wild tras entrevistar a María Corina Machado

Ana Isabel Padilla Macías Viernes, 13 de septiembre 2024, 17:52 | Actualizado 18:21h. Comenta Compartir

Jordi Wild, youtuber español que se encuentra detrás de 'The Wild Proyect', podcast que nació en 2020 y que cuenta con una gran cantidad de seguidores tanto de España como de Latinoamérica, regresó el pasado 12 de septiembre de sus vacaciones para comenzar una nueva temporada que, como él mismo anunciaba a través de las publicaciones en sus redes sociales, «será histórica». El listón lo ha puesto muy alto con el primero de los podcast emitidos y es que ha conseguido entrevistar, de forma virtual, a María Corina Machado, fundadora de 'Vente Venezuela' y opositora del actual dirigente de Venezuela, Nicolás Maduro.

Aunque los podcast de Jodi Wild se dilatan normalmente por varias horas, como él mismo explica antes de comenzar con la charla con su invitada, en esta ocasión es un poco más corto, con algo más de 1 hora y 10 minutos debido a que Corina no contaba con más tiempo por razones de agenda.

«No va a ser un podcast megalargo porque por agenda María Corina tiene un poquito menos de tiempo de lo que es habitual aquí en The Wild Project, así que si estáis esperando 6 horas y media de chapa no la vais a tener», señalaba, además de asegurar que se trata de un episodio «muy fuerte, muy interesante y muy útil».

«Estaré con María Corina Machado, Una de las personas de las que más se ha hablado este verano sin ninguna duda. Estamos hablando de la situación dramática de Venezuela con unas elecciones claramente manipuladas. María Corina explicará qué está pasando, las presiones que recibe. Ella sigue estando en Venezuela. Edmundo González, que fue el candidato oficial y el ganador se ha exiliado en España. Y la verdad es que seáis de Latinoamérica, de Venezuela o de España creo que es un podcast que va a ser muy interesante de escuchar porque no cada día tienes a una persona que está tanto en el ojo del huracán.

En el podcast, María Corina, candidata inhabilitada a la presidencia de Venezuela que continúa resistiendo en su país, explica la crítica situación que allí se vive, cómo el presidente, Nicolás Maduro, «está destruyendo la sociedad», como explica Jordi en la presentación del vídeo, así como «la represión actual con detenciones, torturas y muertes y las amenazas y peligros que enfrentan tanto ella como su gente al seguir en la lucha».

El podcast, en menos de 24 horas, ha logrado más de 686.000 visualizaciones en Youtube, además de poder escucharse a través de la plataforma Podimo.

La amenaza de Maduro durante un mitin

Al líder del Partido Socialista Unido de Venezuela, Nicolás Maduro, no le ha gustado el podcast ni las declaraciones que ha hecho su opositora y, en plena crisis diplomática, tan solo unas horas más tarde de que se estrenara, aludió al mismo en un mítin profiriendo varias amenazas al español, al que además, curiosamente confundió con Frank cuesta, más conocido como Frank de la Jungla.

«Ahí salió la sayona hoy otra vez con Will Proyect», señaló Maduro, con un término que se refiere a una criatura del folklore de Venezuela parecido a una bruja. «Un tipo que se dedica a los animales pero ya le dieron su platica y cree que por ser influencer en España ya es determinante en Venezuela. «Ah! No, cayó la revolución porque habló Will Proyect. Will Proyect, te metiste ya con Venezuela. Te vas a secar, Will, te vas a secar. Te lo digo desde Caracas, Venezuela. En el espíritu de Bolívar, te vas a secar, compadre. Seco. Te veré seco», expresaba Maduro ante los aplausos de las personas que allí se reunían.

El youtuber Jordi Wild respondió a estas amenazas con una escueta publicación a través de su página de X, antes conocido como Twitter, en la que compartía el vídeo con las amenazas acompañado por el texto «Estoy llorando».

La confusión entre el creador de contenido Jordi Wild y el naturalista y presentador también español Frank Cuesta podría estar motivada por el parecido entre los nombres de los programas; 'The Wild Proyect' y 'Wild Frank', sin ninguna otra conexión entre ambos, ya que Jordi Wild presenta un podcast en el que entrevista a diferentes personalidades además de emitir vídeos y contenido sobre diversos temas mientras que Frank Cuesta se dedica a proteger a la fauna y flora sin tener ninguna conexión con Venezuela.