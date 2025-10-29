Leire Martínez: «El presidente de la compañía me dijo: '¡Qué tetas tienes!'»

Ekaitz Vargas Bilbao Miércoles, 29 de octubre 2025, 19:26 | Actualizado 20:56h. Comenta Compartir

«Estábamos celebrando un número 1 y el presidente de la compañía me dijo: 'Mmm, ¡qué tetas tienes!». Con esta frase ha ilustrado Leire Martínez, exvocalista de La Oreja de Van Gogh, el machismo estructural de la industria musical que ella misma sufrió hace años. Lo contó durante la charla 'Más allá del empoderamiento: mujeres que transforman la industria' celebrada en el marco del festival de música BIME. La conversación, moderada por Albina Cabrera de la emisora KEXP, giraba en torno al liderazgo femenino en la música. Durante la misma, con una voz calmada pero firme, Martínez recordó el citado episodio vivido por ella misma. «He estado siempre entre hombres y recuerdo cómo el presidente de una compañía que, celebrando un número uno, me dijo: '¡Qué tetas tienes!'. Nadie de los que estaban conmigo dijo nada», relató. Pese a no sentir el apoyo de los presentes, ella no se cortó en responder: «Sí, tengo dos grandes tetas y tantas otras virtudes que jamás vas a ser capaz de apreciar».

Hombres que actúen

Al salir de la reunión, les dijo a sus compañeros de la banda: «Creo que me he cargado la relación con Sony Music». La falta de reacción por parte de los hombres que la rodeaban en esa situación llevó ayer a la cantante a lanzar la siguiente reflexión: «Insisto en que esto no se soluciona solo con comunidad entre mujeres. También necesitamos hombres que actúen cuando ven esas situaciones».

También la cantante chilena Francisca Valenzuela, que participó junto a la artista vasca en la charla, rememoró situaciones abusivas y discriminatorias, como cuando en sus inicios sufría tocamientos o le pedían que se «sacara la ropa». Para ella la mejor forma de hacer frente a estas situaciones es tener «la opción de elegir», y poder huir.

Al margen de estos episodios, Leire Martínez dio nuevos detalles sobre cómo fue su etapa como vocalista de La Oreja de Van Gogh. Tras su salida del grupo donostiarra hace poco más de un año, la cantante de Rentería volvió a lanzar varias pullas al que fue su grupo durante 17 años y que este mismo mes anunció la vuelta de Amaia Montero y una gira por toda España.

Cómo era de esperar, reflexionó sin tapujos: «Ahora veo que, al aceptarlo, se silencian muchas cosas. Después de 17 años he sido una desconocida para muchos. Yo lo acepté porque entendía que era mi lugar en el grupo. Pero me he dado cuenta al final de que, de forma velada, igual no intencionada, mi criterio nunca se escuchaba tanto». Recordó además que al incorporarse al grupo entró en un lugar «con una trayectoria ya creada y roles muy definidos».

