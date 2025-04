Kiko Rivera: «Me podría haber muerto en una de mis noches locas»

Joaquina Dueñas Lunes, 25 de septiembre 2023, 17:34 Comenta Compartir

Kiko Rivera ha relatado algunos de sus peores momentos con las drogas en una entrevista concedida al famoso youtuber Jordi Wild, en su podcast 'The Wild Project'. El Dj ha relatado que hasta los 18 años su madre no le dejó hacer «absolutamente nada». «No podía ir a discotecas, no podía salir por las noches, no iba al cine. Si quería ir, mi madre me ponía a alguien que me esperaba y me tenía que montar en el coche e ir a casa». Eso hizo que al alcanzar la mayoría de edad decidiera independizarse y empezar a trabajar. «Empecé a cobrar hasta 60.000 pavos por ir a hacerme fotos».

«Mi vida cambió a mal, me surgieron problemas peores… la noche, droga, mujeres. El vicio en todo su máximo esplendor», ha asegurado. «Me podría haber muerto en una de mis noches locas que me he puesto 10 gramos de cocaína. Te estoy hablando que me he pasado muchos años consumiendo a diario. Bastante bien estoy», ha reflexionado. «Mi cabeza no estaba preparada, entonces disfruté, pero me generó un problema de por vida del que hoy día sigo luchando contra él. Ahora estoy bien, pero lo he pasado muy mal», ha confesado.

Temas

Kiko Rivera