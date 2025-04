Julián Muñoz desvela los detalles de su relación con Isabel Pantoja en una entrevista póstuma

Joaquina Dueñas Jueves, 26 de septiembre 2024, 11:13 | Actualizado 12:09h. Comenta Compartir

Antes de fallecer el pasado martes 24 de septiembre, Julián Muñoz dejó grabada una entrevista como legado póstumo en la que hizo un repaso de su vida y de su relación con Isabel Pantoja, a la que acusa de haberse quedado con todo su patrimonio. «Se quedó con el dinero, con todo mi dinero, no tenía nada cuando salí de la cárcel, ya se lo había pulido todo. Incluso La Pera, yo no me he llevado ni una peseta de ahí, ni un solo mueble, ni el estudio de grabación, solo mi ropa». El que fuera primer edil de Marbella, condenado por múltiples causas de corrupción, cuantificó en unos «80 o 90 millones» el dinero que le dio a la que era su novia, a la que le montó en el hogar que compartían un estudio de grabación de unos 60 millones de pesetas.

En la entrevista para 'De Viernes', que tuvo una emisión especial en la noche del miércoles, el exalcalde aseguró que no sabe qué hizo la artista con el dinero. «Poco o mucho, se lo quedó enterito, no me dejó aquí nada de nada», recordó. «Me dejó tirado», lamentó.