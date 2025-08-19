HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Sánchez anuncia en Extremadura que declarará zona catastrófica las áreas quemadas por el fuego

Joaquín Torres, sobre su ruptura con Raúl Prieto: «Me ha dejado»

El arquitecto da detalles de la ruptura con su todavía marido

María Moreno

Martes, 19 de agosto 2025, 13:31

Este lunes saltaba la noticia de la ruptura entre Joaquín Torres y Raúl Prieto tras conocerse que ya llevan un tiempo sin vivir juntos e, incluso, habían dejado de seguirse en redes sociales. Ahora, ha sido el propio arquitecto el que ha confirmado la noticia y, con la sinceridad de la que siempre ha hecho gala, no ha tenido reparos en asegurar que ha sido el director de programa de televisiñon quien le ha dejado.

«Él dejó la relación hace poco más de tres meses», ha asegurado a El Español, a quien ha dado sus primeras declaraciones respecto a al ruptura. «Esto es algo que iba a llegar en algún momento. Entiendo que somos personas con cierta notoriedad y que esto es noticiable. Tenía que salir a la luz tarde o temprano», comenta sobre que ayer sus nombres acaparasen los titulares de las revistas.

«No se nos ha ocurrido enviar un comunicado porque no creo que Raúl o yo tengamos tanta trascendencia. No somos tan conocidos. Hemos terminado y hemos dejado que las cosas caigan por su propio peso», ha señalado respecto a no habe hecho pública su separación, que para el arquitecto «ha sido un palo muy grande. No lo puedo ocultar: aún no estoy bien», ha afirmado sobre una situación que aún está asimilando porque «que te deje tu pareja, a la que has querido tanto, no es nada fácil».

Respecto a una reconciliación, ya que no es la primera vez que se darían una segunda oportunidad tras su mediática boda en 2023, se muestra rehacio. «Lo dudo mucho. No estoy abierto a una reconciliación ahora mismo», aunque no cierra las puertas a regresar con Prieto: «Quizás aún sea pronto... solo han pasado unos cuatro meses. Sé que no se puede decir nunca 'de este agua no beberé', pero ahora no me veo en la tesitura de retomar nada».

Publicidad

Top 50
  1. 1 El fuego de Aliseda ha sido provocado por motivos cinegéticos: «Hay que ser absolutamente desalmado»
  2. 2 «El de Jarilla es un incendio nunca conocido»
  3. 3 Detenido un hombre por provocar un incendio que obligó a cortar el Puente Real de Badajoz
  4. 4 El megaincendio de Jarilla llega a Salamanca y se complica en el Valle del Jerte
  5. 5 El empresario Pedro Díaz, tercer fallecido por las altas temperaturas este verano en Extremadura
  6. 6 Cabezuela del Valle y Jerte, la zona que más preocupa ahora en el incendio de Jarilla
  7. 7 Polémica por los fuegos artificiales en Jaraíz de la Vera durante el incendio de Cuacos de Yuste: «Irresponsabilidad y falta de empatía»
  8. 8 Recomiendan usar mascarilla a la población vulnerable en Cáceres ciudad por la presencia de humo
  9. 9 Muere la mujer que fue retenida durante doce días por su pareja en Valencia
  10. 10 Muere atropellado un ciclista en la N-630, en el término de Torremejía

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Joaquín Torres, sobre su ruptura con Raúl Prieto: «Me ha dejado»

Joaquín Torres, sobre su ruptura con Raúl Prieto: «Me ha dejado»