Joana Sanz se fotografía en la discoteca de la supuesta violación de Alves

Joaquina Dueñas Lunes, 24 de abril 2023, 16:39

Desde que su marido, Dani Alves, fue detenido por una presunta violación, Joana Sanz ha pasado del silencio inicial a dar explicaciones públicas y de nuevo al silencio, con un amago de abandono de las redes sociales incluido. Y es que la modelo ha decidido continuar con su vida con la mayor normalidad posible, pero tanto si lo cuenta como si no lo hace, si da explicaciones como si no las da, la polémica no cesa a su alrededor.

Lo último han sido las críticas recibidas después de publicar una fotografía celebrando el cumpleaños de su amiga Sandra Tabarés, con la que se besa en la misma discoteca en la que se habría producido la supuesta agresión de la que está acusado su exmarido.

Joana se ha defendido de los ataques asegurando que publicó la imagen porque alguien le había hecho un vídeo disfrutando de la fiesta y no quería que se le adelantaran. Además, ha sido tajante en su defensa: «Tengo derecho a salir, a disfrutar, a seguir con mi vida, ya que no he hecho nada malo y mi vida continúa».