Joana Sanz cree en la inocencia de Dani Alves

Sara Rubio Martes, 6 de junio 2023, 17:29 | Actualizado 18:33h. Comenta Compartir

Joana Sanz ha concedido su primera entrevista desde que su marido, el futbolista Dani Alves, entrase en prisión acusado de violar a una joven el pasado día 30 de diciembre en una discoteca de Barcelona. En una conversación con 'Vanitatis', la modelo ha asegurado que cree firmemente en la inocencia del jugador y «espera no equivocarse» por ello. Además, defiende que las versiones que ha ido dando el futbolista en las diferentes declaraciones han sido por ella, por no «darla otro palo» tras la muerte de su madre.

Respecto a su divorcio, Joana asegura que aún no han iniciado los trámites y que «de momento todo es de palabra». Pero, eso sí, asegura que se han roto «el respeto y la confianza» con la infidelidad y para ella esos son «los pilares del matrimonio». También ha aprovechado para dejar claro que su relación con el futbolista era muy buena justo antes de que sucedieran los hechos que aún le mantienen en prisión.

Joana Sanz ha admitido también que ha ido a visitarlo varias veces a la cárcel y que él la llama desde all. Pero, que las veces que se han visto, ha sido desde un cristal porque no le ha permitido tener vis a vis y de broma ha comentado que todavía no le ha podido «ni insultar» debido a que no han tenido la intimidad suficiente. «Voy a verlo porque él estuvo siempre que yo lo necesité. Es cierto que, cuando yo más lo necesitaba, él me hizo esto, pero antes también hemos compartido nuestra vida», ha confesado la modelo.

En cuanto a su estado anímico ha asegurado que se encuentra «mal, muy triste y asustada» y que tiene visitas frecuentes al psicólogo para que la ayude a asimilar y afrontar toda la situación.