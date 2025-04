Jennifer López, «sola, asustada, triste y desesperada»

Joaquina Dueñas Jueves, 10 de octubre 2024, 14:42 Comenta Compartir

Jennifer López ha hablado por primera vez sobre cómo ha vivido la separación de su último marido, Ben Affleck. Después de protagonizar un auténtico cuento de hadas en el que parecía que el amor había triunfado a través del tiempo y del espacio, la pareja ponía fin a su matrimonio el 26 de abril, meses antes de que la estrella de la música presentara la demanda de divorcio el mismo día que se cumplían dos años de su romántica boda, el pasado 20 de agosto. Ahora, ha concedido una entrevista a la revista 'Interview' en la que por primera vez se ha sincerado sobre su ruptura, un momento difícil en el que se sentía «sola, extraña, asustada, triste y desesperada».

«Cuando tu casa explota, estás ahí parado en los escombros pensando, ¿cómo puedo evitar que esto vuelva a suceder», ha explicado respecto al proceso que ha vivido. La artista ha logrado en su madurez entender que no necesita una pareja para sentirse completa. «Estar en una relación no me define. No puedo buscar la felicidad en otras personas. Tengo que tener la felicidad dentro de mí. Solía decir que era una persona feliz, pero seguía buscando algo que alguien más pudiera llenar», ha reconocido.