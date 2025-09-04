HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Tamara Falco, Isabel Preysler y Ana Boyer Archivo

Isabel Preysler publicará su autobiografía, 'Mi verdadera historia', el 22 de octubre

La obra busca «romper de una vez por todas con los falsos mitos que desde hace años circulan» en torno a su vida

M. Moreno

Jueves, 4 de septiembre 2025, 13:08

Isabel Preysler no necesita presentación. Pocas personas son las que no conocen a uno de los iconos más destacados del país. Aunque ha protagonizado multitud de portadas, han sido otros los que han narrado su vida. Ahora, ha decidido tomar las riendas de su relato y contarlo ella misma. Lo hará en el libro 'Mi verdadera historia', que saldrá a la luz el próximo 22 de octubre.

Desde la editorial Espasa, aseguran que a través de esta obra, Preysler tratará de «romper de una vez por todas con los falsos mitos que desde hace años circulan sobre ella». A través de sus páginas, el lector recorrerá su vida, desde su infancia en Filipinas hasta sus grandes amores.

«Valiente, autocrítica, tolerante, divertida y, sobre todo, defensora a ultranza de la libertad individual«. Así describe la editorialuna de las autobiografías más esperadas, no solo en el mundo del cotilleo. Además, aseguran que en las páginas »expone su manera de ser y de vivir, y relata los momentos decisivos de su vida que la han convertido en la mujer que es hoy».

Publicidad

Top 50
  1. 1 Suben a 17 los fallecidos en el descarrilamiento del funicular de Lisboa
  2. 2 Los mercadillos más famosos de Portugal a un paso de Extremadura
  3. 3 Badajoz se prepara para su nueva gran apertura en El Faro
  4. 4 Tiendas y supermercados abiertos el 8 de septiembre: el único Mercadona que abre el Día de Extremadura
  5. 5

    El juicio de asesinato contra los tres menores que mataron a su cuidadora será el 19 de septiembre en Badajoz
  6. 6 Un hombre se autolesiona con un cuchillo en la comisaría de Cáceres
  7. 7

    Los primeros huéspedes del hotel Hilton de Cáceres: «Nos han puesto la alfombra roja nada más llegar»
  8. 8

    Dos refugiados ucranianos son trasladados de Badajoz a Mérida tras un conflicto en su centro de acogida
  9. 9 Noche en Blanco Badajoz 2025: Mapa y rutas imprescindibles para disfrutar del evento
  10. 10 La actriz Antonia San Juan desvela que tiene cáncer

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Isabel Preysler publicará su autobiografía, 'Mi verdadera historia', el 22 de octubre

Isabel Preysler publicará su autobiografía, &#039;Mi verdadera historia&#039;, el 22 de octubre