Isabel Preysler mostrará los secretos de su hogar en Disney+

Después de años viendo a Isabel Preysler como la anfitriona perfecta en Navidad en un anuncio de bombones, podremos conocer la realidad de cómo prepara «una de las épocas más especiales del año» en la intimidad de su hogar gracias a su participación en un proyecto con Disney+. Aunque no se han dado más detalles, parece que podría tratarse precisamente de cómo organiza las navidades.

La socialité ha cerrado un acuerdo con la plataforma de streaming y llevará adelante un proyecto con Fremantle, la misma productora que consiguió vestirla de Gatita y ponerla a cantar en la segunda edición de 'Mask Singer'. La figura de Isabel, siempre cotizada en el mundo del corazón, ha cobrado nuevo protagonismo de la mano de su hija Tamara Falcó que ha pasado de ser un personaje secundario a convertirse en titular indiscutible de la crónica rosa. Ahora se espera que la madre de Enrique Iglesias ofrezca su visión de su casa y de su día a día.

«Un especial original», anunciaba la plataforma que «se estrenará próximamente», aunque se desconoce si se trata de una sola entrega o de una serie a imagen y semejanza de la que su hija Tamara hijo con Netflix.

La casa de Puerta de Hierro de Isabel fue conocida en tiempos como villameona, por la cantidad de cuartos de baño que tiene. A lo largo de los años hemos podido ver numerosas dependencias, sobre todo últimamente, gracias a las publicaciones y programas para los que han abierto sus puertas, protagonizados por la marquesa de Griñón o por su hermana menor, Ana Boyer.

Se trata de una mansión de 2.000 metros cuadrados en una parcela de 5.000 con 14 habitaciones y otros tantos cuartos de baño, de ahí el sobrenombre. Cuenta con dos piscinas, una exterior en el jardín y otra cubierta climatizada en un gran salón con puertas de cristal que fue donde Tamara recibió a Bertín Osborne para la entrevista de 'Mi casa es la tuya'.

También se puede ver la gran biblioteca, donde la última pareja de la reina de corazones, el premio Nobel Mario Vargas Llosa, protagonizó algunas fotografías sentado en el cómodo sillón destinado a la lectura. Parece que el interés de Tamara por la gastronomía ha favorecido que la gran novedad de la vivienda sea la cocina, que ha sido renovada.

Muchos de los detalles de la vivienda se pueden observar en las numerosas instantáneas que sus moradoras han publicado en las redes sociales: grandes puertas con marcos blancos, decoración clásica, fotografías familiares o cuadros de vanguardia.

A sus 72 años, esta no es la primera incursión que Isabel Preysler hace en televisión. Además de protagonizar anuncios, hace 25 años tuvo su propio espacio como presentadora en Telecinco, 'Hoy en casa', que trataba de cuestiones como la belleza, la salud, el protocolo o la decoración. Sin embargo, no consiguió el éxito esperado. «No soy nada natural ante las cámaras, no lo puedo remediar», confesó ella misma. Veremos si en el nuevo formato logra un acercamiento mayor a la audiencia tal como consiguió Tamara tras su paso por 'Masterchef celebrity'.