HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Antonio Tanarro

La infanta Elena y su sobrino Miguel Urdagarín, el mejor apoyo de Pablo Urdangarín desde las gradas

El hijo de la infanta Cristina fue a ver el partido de su hermano con su novia, Olympia Beracasa

Joaquina Dueñas

Domingo, 19 de octubre 2025, 12:31

Comenta

La infanta Elena ha ido a ver un partido de balonmano de su sobrino Pablo Urdangarín y lo ha hecho muy bien acompañada, con su también sobrino Miguel Urdagarín y la novia de este, Olympia Beracasa. Los tres han disfrutado del encuentro que terminó a favor del sobrino del Rey Felipe VI con un tanteo de 29-32. Desde el palco celebraron con risas y aplausos cada uno de los goles del Fraikin Granollers, equipo en el que milita el hijo de Iñaki Urdangarín, pero muy especialmente, los dos anotados por Pablo. Al término del encuentro se acercaron a felicitarle con entusiasmo.

El joven deportista está viviendo un dulce momento después de haber sido convocado para la selección nacional absoluta para participar en los amistosos del 30 de octubre y 1 de noviembre frente a Suecia. Sigue así los pasos de su padre, quien vistió la camiseta de la selección española en 170 partidos y participó en los Juegos Olímpicos de Atlanta y Sídney en los años 1996 y 2000.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Siete heridos en un choque de dos coches que acabó con uno de ellos ardiendo en Villanueva
  2. 2 La Aemet confirma el regreso de la lluvia a España: este es el tiempo que nos espera en Extremadura la próxima semana
  3. 3 Arrancan de un mordisco un trozo de un dedo a un jugador en un partido de juveniles en Málaga
  4. 4 Detenido un hombre por matar de una puñalada a su compañero de piso y trabajo en Huelva
  5. 5

    «Se ha perdido el hábito del uso del preservativo porque crece la sensación de que no pasa nada»
  6. 6 Arrancan las oposiciones del SES, para las que hay 43.000 aspirantes
  7. 7

    Irene y Marta: dos alumnas de premio que disfrutan con las Matemáticas
  8. 8 El calor condiciona la montería de Azuaga, una de las más importantes de España
  9. 9 Identifican al conductor que se dio a la fuga tras atropellar a una joven en Navalmoral de la Mata
  10. 10

    Las enfermedades de transmisión sexual siguen creciendo en Extremadura

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy La infanta Elena y su sobrino Miguel Urdagarín, el mejor apoyo de Pablo Urdangarín desde las gradas

La infanta Elena y su sobrino Miguel Urdagarín, el mejor apoyo de Pablo Urdangarín desde las gradas